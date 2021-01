NBA : Pas d'hommage à Kobe Bryant organisé par les Lakers

8 💜💛 24

Des hommages individuels

Cela fait désormais un an que Kobe Bryant, sa fille Gianna, et des amis de la famille sont décédés dans un accident d'hélicoptère. Des disparitions inattendues, qui ont profondément touché le monde du basket et du sport en général. Légende des Lakers, Kobe Bryant a marqué l'histoire du basketball. Alors pour ce malheureux anniversaire, beaucoup s'attendaient à ce que la franchise lui rende un grand hommage digne de ce nom lors de la rencontre disputée ce lundi soir face à Cleveland. Mais ça n'a pas été le cas. Les Lakers n'ont pas voulu commémorer la mort de Bryant et pour cause, la douleur est encore trop forte. Dave McMenamin, reporter pour ESPN, a expliqué pourquoi la franchise californienne a pris cette décision. « L’émotion restant toujours très vive, les Lakers n’ont planifié aucune commémoration pour le match face à Cleveland, afin de ne pas rendre ce jour plus difficile, a confié ce dernier. Nous ne porterons pas de maillot 'Black Mamba' ce lundi soir à Cleveland, ni la veille de l’anniversaire, ni ce mercredi à Philadelphie. Il n’y aura pas d’hommage à proprement parler, ce qui ne ferait qu’attirer l’attention sur les détails douloureux de l’accident et provoquer plus de traumatisme que d’apaisement ».Si la franchise n'a rien organisé pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, certains joueurs de l'équipe ont tout de même tenu à rendre hommage au basketteur et aux autres disparus avec des petits détails. Pour montrer leur immense respect pour cette légende, tous les joueurs ont porté des baskets créées par « Kobe ». Plus individuellement, LeBron James, qui a été profondément touché par sa perte, a porté un bandage à son doigt où l'on peut lire « n°24 », mythique numéro de maillot de Kobe. À l'échelle mondiale, anciens coéquipiers, adversaires, proches, célébrités et fans du monde entier ne cessent de partager leur émotion et leurs pensées pour le joueur et ses proches sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre, personne n'oubliera jamais Kobe Bryant.