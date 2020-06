NBA : Pas de sanctions contre les joueurs qui ne viendront pas à Orlando

Santé, éloignement, contexte social...

Irving et Howard ne veulent pas reprendre, Rivers leur répond

A l’instar de l’école en France après le confinement, c’est sur la base du volontariat que les joueurs NBA reprendront, ou pas, la saison à Orlando. Vingt-deux franchises (sur trente au total) se retrouveront à partir du 30 juillet sur le parquet de Disney World, à Orlando, pour terminer la saison, avec huit matchs de saison régulière par équipe, puis les play-offs. La saison se terminera, au plus tard, le 12 octobre avec un éventuel Match 7 des Finales."La reprise de la saison, ce n’est peut-être pas pour tout le monde.Si un joueur choisit de ne pas venir, ce ne sera pas une violation de son contrat. Nous acceptons cela" a déclaré Silver. Entre la crainte pour la santé en cette période de pandémie de coronavirus avec les cas qui se multiplient en Floride, l’éloignement familial avec trois mois passés dans la bulle d’Orlando pour les joueurs qui iront jusqu’en finale, et bien sur le contexte social aux Etats-Unis qui fait que certains joueurs préfèrent se faire entendre pour lutter contre le racisme et les violences policières plutôt que jouer au basket, les raisons de ne pas vouloir venir à Orlando sont nombreuses, et Adam Silver les comprend.Si le syndicat des joueurs a voté en faveur de la reprise de la saison il y a dix jours, des voix commencent à se faire entendre depuis la semaine dernière pour ne pas reprendre la saison, comme Kyrie Irving ou Dwight Howard, qui préféreraient lutter contre les injustices sociales . Mais d’autres, comme Austin Rivers, ont fait savoir qu’ils préféraient jouer , car tous les joueurs NBA ne gagnent pas autant d’argent que Kyrie Irving et ont besoin d’aller au bout de la saison, mais aussi parce que le retour de la NBA permettra à certaines jeunes de rester chez eux plutôt que d’avoir des problèmes avec la police.Mais seront-ils tous là ?