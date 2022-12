NBA : Pas de Lonzo Ball cette saison ?

Saison vierge en perspective pour Lonzo Ball ? Selon le journaliste Adrian Wojnarowski, il n’est plus du tout certain que le meneur des Bulls effectue son retour en cours de saison. On pensait pourtant que le joueur de 25 ans pourrait revenir en début d’année 2023.

Après avoir subi une arthroscopie du genou gauche fin septembre, quasiment neuf mois après une première opération survenue à la suite de sa déchirure du ménisque, l’ancien joueur des Lakers et des Pelicans avait déclaré ne plus pouvoir « ni courir, ni sauter ». Le souci est que selon le journaliste d’ESPN, ces douleurs au niveau de son genou seraient toujours d’actualité.

Les Bulls pourraient ainsi réévaluer son état de santé au moment de la pause liée au All-Star Game. La situation des Bulls au classement pourrait avoir son importance à ce moment-là, pour décider de le relancer ou non. La franchise de l’Illinois se classe actuellement 11e à l’Est (11 victoires – 16 défaites), avec un match et demi de retard sur le « play-in » et deux matchs de retard sur le Top 8.

En son absence, le coach Billy Donovan a d’abord fait confiance au jeune Ayo Dosunmu, avant de remplacer ce dernier par le plus expérimenté Alex Caruso dans son cinq.