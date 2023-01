NBA Paris Game : quand les Bulls de Michael Jordan débarquaient dans la capitale

En 1997, la NBA n'a toujours pas disputé de match officiel en Europe, mais la ligue nord-américaine a pris l'habitude de venir sur le Vieux continent par l'intermédiaire de l'Open McDonald's. Depuis 1987, ce tournoi exhibition convie une équipe NBA, des clubs, mais aussi des sélections nationales comme la Russie et la Yougoslavie lors des premières éditions. C'est par ce tournoi, disputé avant la saison régulière, que la NBA va s'ouvrir au monde extérieur.

Après être déjà venu à Paris en 1991 avec les Lakers de Magic Johnson, la NBA revient dans la capitale en 1997, et la France a la chance de voir débarquer les champions NBA en titre, les Bulls de Michael Jordan. Cinq ans après le triomphe de la Dream Team à Barcelone, la NBAmania est à son sommet en France, et Michael Jordan est accueilli comme une rock star à Paris. Alors cinq fois champion NBA, Jordan est venu sans Scottie Pippen, ni Dennis Rodman, et en demi-finale du tournoi, c'est l'équipe locale, le PSG Racing de Richard Dacoury,qui se dresse devant lui.

Le jeune Joakim Noah parmi les spectateurs

Sous les yeux de Yannick Noah et de son fils Joakim, alors âgé de 12 ans, qui deviendra une star NBA, les Bulls s'imposent 89-82 devant un Bercy conquis. Contre les Parisiens, Michael Jordan fait le strict minimum, mais chaque shoot et chaque envolée font briller les yeux des fans français.

En finale, le 18 octobre 1997, l'Olympiakos ne pèse pas bien lourd (104-78) face à un Michael Jordan toujours aussi sérieux avec 27 points et le trophée de MVP du tournoi autour du bras bien évidemment. Depuis, les Bulls ne sont plus jamais revenus à Paris, et il s'agira donc de leur première visite depuis plus de 25 ans !