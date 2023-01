NBA Paris Game : Andre Drummond, de la lumière de Detroit à l'ombre de Chicago

Mercredi, Joakim Noah a pris la pose avec Ben Wallace et Andre Drummond, deux anciens All-Stars; qui ont comme point commun d'avoir brillé à Detroit avant de rejoindre Chicago. La comparaison s'arrête là car "Big Ben" est considéré comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire, et il était encore un joueur important lors de son arrivée aux Bulls.

Malheureusement, Drummond n'a pas connu la même trajectoire, et aujourd'hui il est devenu une simple doublure en sortie de banc, barré par Nikola Vucevic. Mais l'intéressé n'a pas oublié ses débuts à Detroit. C'était il y a 10 ans, et c'est là-bas qu'il s'est fait un nom et qu'il est même devenu All-Star. « J’ai passé huit années consécutives au même endroit, j’ai adoré Detroit. Detroit m’a offert la carrière que j’ai aujourd’hui. » avait-il expliqué cet été.

Auteur de plusieurs saisons à 15 rebonds par match, le pivot a ainsi remporté quatre titres de meilleurs rebondeurs de la ligue. C’est autant que Kevin Garnett, et un de moins que Dwight Howard ou Bill Russell. C'est dire si le champion du monde 2014 est une pointure du genre. « Je pense déjà en faire partie (des meilleurs rebondeurs de l’histoire). Je suis dans les temps. Et quand je prendrai ma retraite, on me considérera comme le meilleur rebondeur de l’histoire, si ce n’est pas déjà le cas » ajoutait-il.

Il n'a jamais aussi peu joué

Sauf que Drummond n'a jamais été un bon défenseur, ni un fort attaquant, et son profil de rebondeur n'attire plus grand monde. Depuis son départ de Detroit, il a ainsi connu cinq équipes en trois ans. Cet été, il est arrivé à Chicago pour épauler Nikola Vucevic sous les panneaux. Malheureusement, il joue beaucoup moins (14 minutes par match), et il essaie désormais d'être très rentable sur de courtes séquences.

« J’accepte mon sort pour le moment. Mon boulot est d’aider cette équipe de quelque manière que ce soit, en 15 ou en 30 minutes. Les gens savent ce dont je suis capable en 30 minutes ou plus, mais pour l’heure, ce n’est pas ce dont l’équipe a besoin » constatait ainsi l’ancien des Pistons le mois derniers. « Je dois sortir du banc, tenter d’apporter une étincelle. Je dois simplement accepter cela. »