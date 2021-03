NBA : Paris devra encore patienter, le logo ne changera pas pour le moment

Après le Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks à l'AccorHotels Arena en janvier 2020, Paris devra à nouveau prendre son mal en patience pour accueillir une 2eme rencontre de NBA. En effet, si cette saison un prometteur Brooklyn Nets - Atlanta Hawks aurait pu être au programme en France, selon plusieurs sources, la pandémie de coronavirus dans le monde depuis mars 2020 a changé la donne. De ce fait, en attendant un retour à la normale, la prestigieuse ligue nord-américaine de basket n'entend pas sortir des frontières des Etats-Unis pour délocaliser des rencontres, les Toronto Raptors étant d'ailleurs obligés de jouer à Tampa Bay (Floride) cette saison. « Nous ne prévoyons pas de voyager la saison prochaine. (...) Si la vaccination continue à ce rythme, et que les vaccins sont toujours aussi efficaces contre le virus et ses variants, nous espérons avoir des stades relativement pleins la saison prochaine », a d'ailleurs prévenu Adam Silver, samedi en conférence de presse. Ainsi, il faudra au moins attendre la saison 2022-23 pour revoir un match de NBA à Paris.

« Pas le moment pour changer le logo »

Alors que ce dernier a également déclaré que la vaccination des joueurs ne sera pas obligatoire, le patron de la NBA a par la suite évoqué un autre sujet qui fait beaucoup parler ces derniers temps : le logo de la ligue. Suite à la mort de Kobe Bryant le 26 janvier 2020, certains, à l'image de Kyrie Irving, aimeraient que Jerry West laisse sa place à l'ancien joueur des Los Angeles Lakers sur le logo. « Encore une fois, tout change au fil du temps. Rien n’est fixé de façon permanente, mais le logo est emblématique. Comme vous le savez, nous sommes présents dans le monde entier. Changer le logo, même d’un point de vue purement juridique, n’est pas un exercice facile. Non pas que ce soit un obstacle… mais je ne pense pas que ce soit le moment approprié pour changer le logo, a également expliqué Silver. (...) Cela ne veut pas dire, encore une fois, que nous ne changerons pas d’avis et que nous n’y penserons pas à un moment donné. J’apprécie les avis, mais il me semble que le logo est approprié en ce moment. »