NBA : Où Evan Fournier terminera-t-il la saison ?

Le Magic va-t-il faire exploser son effectif ? Les rumeurs sont en tout cas tenaces depuis plusieurs jours du côté de la Floride et d’ici jeudi soir 20h, il pourrait y avoir du mouvement à Orlando. Nikola Vucevic, Aaron Gordon et Evan Fournier sont évidemment concernés par la possibilité d’un transfert. On fait le point sur les destinations possibles pour le Français, en fin de contrat cet été.

Boston Celtics

D’après les dernières infos disponibles de The Athletic, Boston s’est positionné pour accueillir le Tricolore (mais aussi Gordon !) et sur le papier, ce serait un très bel ajout pour les C’S. Dans un rôle de sixième homme, Fournier pourrait apporter de la création et du tir à une équipe parfois trop sur courant-alternatif en attaque. Le profil très polyvalent de l’arrière du Magic permettrait aussi à Brad Stevens d’offrir un cinq alléchant autour du duo Jaylen Brown-Jayson Tatum et de mettre un peu de pression à Kemba Walker, auteur d’un exercice très mitigé avec sa pire adresse et moyenne de points depuis 2015.

New York Knicks

Avec Boston, New York est aussi rentré dans la danse pour peut-être acquérir le Français selon SNYtv. Si les Knicks, 7èmes de l'Est, accomplissent une saison au-delà de leurs espérances, l’apport d’Evan Fournier pourrait permettre à Big Apple de franchir un nouveau cap dès à présent. Tom Thibodeau a su exploiter au mieux les ressources de son groupe et Evan Fournier serait un plus indéniable pour la franchise new-yorkaise. A New York, Fournier garderait certainement, au contraire de Boston, une place de titulaire sur le terrain.

San Antonio Spurs

Le Bleacher Report évoque pour sa part un départ d'Evan Fournier, mais à l’Ouest en revanche. Selon le célèbre média américain, le Magic aurait proposé un échange entre Evan Fournier et DeMar DeRozan. Dans sa dernière année de contrat lui aussi, l’ancien des Raptors ne fait plus partie des plans de la franchise texane et ce deal permettrait aux Spurs de récupérer un élément plus jeune et au Magic de conserver un joueur au contrat expirant.

Dallas Mavericks

Autre destination formulée par le BR : le Texas toujours, mais cette fois-ci Dallas. Les Mavericks, en quête de renfort, verrait d’un bon œil l’association entre Luka Doncic et Evan Fournier. Un choix surprenant puisque les Mavs ont attiré Josh Richardson à la dernière intersaison. Comme à Boston, l’arrière du Magic pourrait donc endosser un rôle en sortie de banc et ainsi soulager Doncic à la création du jeu.