NBA : Opéré du ménisque, Collin Sexton ne rejouera plus de la saison !

Le ciel tombe sur la tête de Cleveland. Les Cavaliers devront faire sans leur prolifique meneur Collin Sexton pour le reste de cet exercice démarré il y a à peine deux mois et qui voit la franchise de l’Ohio pointer à la huitième place de la Conférence Est. Le couperet est tombé dans la nuit par l’intermédiaire du journaliste ESPN bien informé, Adrian Wojnarowski. « Le meneur des Cavaliers Collin Sexton a subi une opération signifiant sa fin de saison, pour soigner sa déchirure du ménisque », peut-on lire.

Une bien mauvaise nouvelle pour Cleveland et son deuxième meilleur marqueur (16 points de moyenne en 28 minutes par match). Le joueur de 22 ans s’est blessé le 8 novembre sur le parquet des New York Knicks. Une décision officielle concernant sa blessure se faisait attendre depuis ce triste événement. Exactement neuf minutes après que Wojnarowski a rendu publique l’information, les Cavs ont emboité le pas dans un communiqué.

Free agent l’été prochain

« Sexton a été opéré avec succès le 17 novembre pour rétablir son ménisque. Après une évaluation supplémentaire au cours de la semaine dernière, il a été déterminé que la chirurgie était la meilleure solution pour traiter la zone affectée. » Cette longue absence tombe d’autant plus mal pour le « Young Bull » qui se retrouve dans la dernière de ses quatre années de contrat et devrait ainsi se retrouver free agent cet été. Privé déjà de plusieurs joueurs (Jarrett Allen, Lauri Markkanen, Lamar Stevens, Evan Mobley), Cleveland voit son infirmerie se remplir.

En l’absence de Sexton, Isaac Okoro et l’expérimenté espagnol Ricky Rubio devraient alterner au poste de titulaire sur la ligne arrière, aux côtés d’un Darius Garland qui compile 17,8 points, 2,3 rebonds et 6,5 passes décisives depuis le début de la saison. Dans le vestiaire comme sur le plan sportif, Cleveland voit rouge. Rubio et consorts sont sur trois défaites de suite.