NBA : On connaît le message à caractère social qu'abordera Gobert pour la reprise

Impliqués dans la crise sociale que traversent les États-Unis depuis plus d’un mois, les joueurs de NBA n’hésiteront pas à arborer des messages à caractères sociaux sur leurs maillots pour la reprise de la saison prévue le 30 juillet à DisneyWorld. Fin juin, la NBA et le syndicat des joueurs sont tombés d’accord sur une liste de 29 messages que pourront arborer les joueurs. Parmi eux, on retrouve des messages tel que :Et selon les informations du site web Yahoo Sport, on connaîtrait déjà certains messages choisis par certains joueurs. Rudy Gobert, le pivot français de Utah Jazz, abordera le message « equality » sur sa tunique, Pat Connaughton fera de même tandis que CJ McCollum a opté pour « education reform ». Si la majorité des joueurs semblent emballés par cette idée, d’autres, comme Jaylen Brown, fustigent le nombre limité de messages disponibles. « Je voudrais voir plus d’options disponibles à mettre au dos de nos maillots », a expliqué le joueur des Boston Celtics à plusieurs médias. « Pour des sujets et des causes comme celles actuelles, je pense que cette liste est un exemple d’une forme de restrictions… J’ai été très déçu de cette liste. ».