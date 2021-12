NBA - Oklahoma City : Un contrat de dix jours pour Olivier Sarr

Thunder Signs Three Players to 10-Day Contracts

🔗 | https://t.co/q1udfp444S pic.twitter.com/Dw1qwNoV5Y



— OKC THUNDER (@okcthunder) December 28, 2021

Sarr récompensé de ses belles performances en G-League

Pour quelques jours, au minimum, il y aura un douzième joueur français de plus sur les parquets NBA. Alors que Sekou Doumbouya n’a pas convaincu les Los Angeles Lakers et a récemment été coupé par la franchise californienne, Olivier Sarr va avoir sa chance pour une durée minimale de dix jours sous les couleurs de l’Oklahoma City Thunder. En effet, la franchise de l’Oklahoma a annoncé que le pivot a signé un contrat de courte durée dans le cadre des mesures prises par la ligue nord-américaine permettant aux équipes de renforcer leurs effectifs en cas de propagation du coronavirus. Le Français, qui n’avait pas été sélectionné lors de la dernière draft après avoir évolué au niveau universitaire avec Wake Forest puis l’Université du Kentucky, profité des absences de Darius Bazley, Jeremiah Robinson-Earl et Aleksej Pokusevski pour intégrer l’effectif du Thunder et, ainsi, découvrir la NBA.Cette promotion, certes provisoire et limitée dans les temps, est une véritable récompense pour Olivier Sarr. Le natif de Niort émarge à 7,1 points, 4,8 rebonds et 1,2 passes en moyenne par match lors des quatorze rencontres qu’il a pu disputer sous les couleurs de l’Oklahoma City Blue. Avec un temps de jeu moyen à 14,1 minutes, le joueur de 22 ans a une efficacité au tir à 52,2%. A lui maintenant de profiter de cette opportunité pour démontrer ses qualités dans la « grande ligue », pour devenir le 38eme représentant tricolore à en fouler les parquets, aux côtés de deux autres joueurs évoluant également en G-League cette saison. En effet, deux meneurs ou arrières font également la bascule de la ligue secondaire vers la ligue principale avec des contrats portant sur dix jours. Rob Edwards et Scotty Hopson vont accompagner Olivier Sarr pour pallier les trop nombreuses absences dans ce secteur de jeu au Thunder.