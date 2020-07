NBA - OKC Thunder, quelle fin pour la saison de transition ?

Il y a un an, Russell Westbrook et Paul George quittaient Oklahoma City. L'heure était à la reconstruction pour le Thunder. Mais elle a été accomplie à la vitesse de l'éclair. Depuis le 1er décembre, seul Milwaukee a gagné plus de matchs que la franchise de l'Oklahoma. La preuve que Billy Donovan a fait du bon boulot à la tête d'une équipe qui n'était pas attendue à ce niveau-là. Au début de la saison, ESPN n'avait donné que 0,2% de chance de qualification pour les Playoffs au Thunder. Quand la NBA a acté la reprise de la saison après une suspension due au Covid-19, OKC était déjà assuré de participer à la phase finale. Avec 40 succès, les coéquipiers de Chris Paul ne sont qu'à 2,5 victoires du podium de la conférence Ouest. Un objectif intéressant pour s'affirmer comme l'empêcheur de tourner en rond de la NBA. Pour y parvenir, il faudra correctement négocier huit matchs de classement relevés : Utah, Denver, Memphis, Washington, Phoenix, Miami et les deux franchises de Los Angeles. Mais l'objectif est ailleurs.

Des matchs décisifs qui plaisent à OKC



Cette saison de transition est déjà réussie. Il n'y a donc plus de pression sur cette franchise qui a pu compter sur l'incroyable duo Chris Paul - Shai Gilgeous-Alexander pour briller. Pour être surprenant jusqu'au bout, le Thunder qui n'a plus rien à perdre va devoir maîtriser des équipes qui ont le besoin de gagner. Une différence qui peut faire basculer un match, surtout quand on est l'équipe qui gère le mieux le money time. Ces matchs couperets vont permettre aux jeunes joueurs de prendre beaucoup d'expérience. Une situation idéale pour briller sur le long terme avec cette franchise déjà rafraîchissante.

Un petit nouveau et un grand revenant



Là où de nombreuses franchises ont perdu des joueurs durant le confinement, le Thunder en a gagné un avec la signature de Luguentz Dort pour les quatre prochaines saisons. L'ailier qui avait signé un two-way contract en début de saison va pouvoir renforcer à temps plein une équipe de seconds couteaux qui sait briller. Devon Hall, joueur de G-League en a profité pour signer un two-way contract et saisi l'opportunité de représenter le Thunder à Disney. Un revenant est aussi à signaler dans les rangs d'OKC. Dans la bulle, Andre Roberson s'est entraîné normalement avec le reste du groupe. Une bonne nouvelle pour celui qui, blessé à une jambe, a été éloigné des terrains pendant deux ans et demi. L'ailier semble rétabli et pourra apporter ses qualités défensives à une franchise qui fait déjà partie des bons élèves de la Ligue dans ce domaine. Qu'importe son rôle, son retour est une bonne nouvelle pour un effectif à la profondeur limitée.

Dennis Schröder incertain pour la fin de saison



Le banc pourrait d'ailleurs perdre son meilleur représentant d'ici aux Playoffs. Dennis Schröder, potentiel meilleur sixième homme de la Ligue avec ses 19 points, 3,7 rebonds, 4,1 passes décisives par match, est susceptible de quitter ses coéquipiers en cours de route. Sa femme attend un enfant et il a déjà annoncé vouloir la rejoindre au moment où l'heureux événement arrivera. Avec les protocoles sanitaires mis en place, la durée de son absence est encore incertaine. C'est le seul problème à surmonter pour le Thunder en cette fin de saison. Mais quand on voit comment cette franchise a su rebondir, on ne se fait pas trop de soucis pour elle.

