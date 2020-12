NBA - OKC : Maledon privé du premier match, faute de... papiers !

Théo Maledon, papiers s'il vous plaît ! Faute de permis de travail, le baptême du feu en NBA du jeune meneur français de 19 ans attendra. Retenu au second tour uniquement de la dernière Draft, en 34eme position par Philadelphie et directement envoyé à OKC dans la foulée, en novembre dernier, Maledon espérait pouvoir vivre sa grande première dans la Ligue nord-américaine dès la première sortie du Thunder cette saison, mercredi soir à Houston face aux Rockets de James Harden, toujours présent en dépit de ses envies de départ. Malheureusement pour l'ancien Villeurbannais, il devra patienter. Le Rouennais se trouve toujours en attente de son permis de travail, impératif pour pouvoir jouer en NBA. Pour avoir une chance d'être de la partie mercredi soir au Texas et de pouvoir effectuer sans attendre ses grands débuts dans le meilleur championnat de la planète, Maledon a pourtant tout mis en œuvre, sans compter ses efforts.



Maledon de la partie pour le deuxième match ?

Pour être plus précis : Théo #Maledon est parti 2/3 jours à l’extérieur du pays (USA) pour faire valider son visa permanent, comme l’exige la procédure 🇺🇸 https://t.co/v56hc7imXJ

— Victorien Lenud (@V_Lenud) December 22, 2020

Nos confrères de Paris Normandie révèlent ainsi que le jeune international français sacré champion de France avec l'ASVEL l'année dernière avant d'également remporter la Coupe de France sous le maillot rhodanien (il avait même été élu MVP de la finale) a, sorte de sésame pour Maledon, qui a malheureusement échoué dans sa quête. L'ex-protégé de Tony Parker sera donc privé du premier match, mercredi soir à Houston. En revanche, il pourrait être du voyage dimanche à Charlotte, deuxième sortie du Thunder cette saison. Le Rouennais aura alors peut-être l'occasion de confirmer ses premiers pas très intéressants avec OKC, lors de la pré-saison. Le vice-champion du monde U17 avec les Bleuets en 2018 avait notamment inscrit 20 points face aux San Antonio Spurs, terminant ce soir-là meilleur marqueur de son équipe. De quoi donner très envie de le voir à l'œuvre en match officiel. Mais cela ne sera pas pour tout de suite.