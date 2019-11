NBA - Nunn et Herro : il fait déjà très chaud à Miami !

Pat Riley connaît le basket comme peu de personnes sur cette planète : ça n’est pas une nouveauté mais il faut de temps en temps le rappeler ! Car si le Heat vient de remporter sa 4ème victoire en 5 matchs face aux Hawks pour lancer parfaitement sa saison, il le doit en partie à sa légende de 74 ans. En effet, le boss du Heat a encore fait fort cet été. Après avoir récupéré un franchise player, Jimmy Butler, pour plusieurs années sans se déplumer, l’ancien coach a très bien mis à profit son 13ème choix lors de la dernière Draft. Tyler Herro, la gâchette de Kentucky, a été choisi et n’a pas tardé à se montrer lors de la Summer League de Vegas.

Un tournoi où il a prouvé qu’il n’était pas qu’un simple sniper et que son éthique de travail exceptionnelle pouvait lui offrir rapidement des minutes, surtout à Miami. « Il a confiance en plus car il essaie toujours de faire progresser son jeu, il écoute et il pose toutes les bonnes questions, a soufflé un Butler impressionné par son jeune coéquipier. A 19 ans, si vous avez déjà cet état d’esprit, vous ne pouvez que vous améliorer, surtout dans cette organisation. Il va devenir spécial pour un très long moment. »

Merci à Dion Waiters…

Spécial, Tyler Herro l’est assurément : la pression d’entrer dans la cour des grands et de se frotter à ses idoles ? Il l’a mise loin de lui et cela se ressent match après match. Lors la première opposition entre les Floridiens et les Hawks, l’arrière membre de la second unit avait inscrit 29 points, un record de franchise en sortie de banc pour un rookie ! Jeudi, toujours face aux Faucons, il s’est contenté de 17 unités mais ses 30 minutes de jeu (le 4ème plus gros total de l’équipe) prouvent qu’Erik Spoelstra aime beaucoup son apport…

Nunn et Herro ont fait mal aux Hawks :



Va-t-il moins jouer lorsque le polyvalent Justise Winslow va revenir ? Pas sûr vu ses performances aussi dues au comportement de Dion Waiters, pressenti pour être titulaire au poste 2 avant le coup d’envoi de la saison mais qui n’a pas encore joué ! L’ancien Cavalier n’est pas blessé mais il a eu un comportement déplorable en pré-saison avec le staff et s’est ensuite moqué sur les réseaux sociaux de la possibilité que le jeune Herro devienne meilleur que lui… Récemment réintégré à l’entraînement, Waiters n’a pas fait le court voyage jusqu’à Atlanta et va vraiment devoir cravacher pour retrouver la confiance de son coach et le temps de jeu qui va avec.

Dragic, direction le banc !

D’autant plus que Tyler Herro n’est pas la plus grosse surprise de ce début d’exercice en NBA : il s’agit bien de Kendrick Nunn ! C’est simple : ce « guard » de 24 ans n’a pas été drafté à sa sortie d’université il y a un an. Après une saison en G-League, il est arrivé en avril dans l’effectif de Miami et a su prendre sa chance en terminant dans le meilleur cinq de la Summer League. La hype n’a ensuite cessé de grimper jusqu’à ce qu’il soit lancé dans le cinq de départ pour le premier match de la saison face à Memphis après un carton à 40 points lors de l’ultime rencontre de pré-saison face aux Rockets ! Goran Dragic mis sur le banc pour un rookie non drafté : qui l’eut cru ? Pourtant, l’expérimenté meneur slovène semble pourtant avoir parfaitement accepté ce nouveau rôle, contrairement à l’un de ses collègues cités plus haut…

Insouciant comme son collègue rookie, Nunn a planté 24 points en 27 minutes face aux Grizzlies pour sa grande première en NBA. Avant de cartonner face aux Hawks jeudi (28pts à 10/15 au tir) et réussir à dépasser la barre des 100 points (112) lors de ses 5 premiers matchs dans la Grande Ligue, une première depuis un certain Kevin Durant… LeBron James (102) et Dwyane Wade (57) n’avaient pas non plus connu pareil début avec le Heat par le passé. « C’est un peu irréel, a-t-il confié après sa nouvelle grosse perf’. Tout ce dont je demandais, c’était une opportunité… » Résultat des courses : le 2/10 au tir de Jimmy Butler (auteur tout de même de 11 assists) ne s’est pas fait ressentir et Miami est sur le podium à l’Est après deux semaines de compétition. Les Rockets, les Nuggets, les Suns (eux aussi étonnants) et les Lakers sont les 4 prochains adversaires du Heat : autant dire que Nunn et Herro auront le droit à des tests grandeur nature pour savoir si leur début de saison n’est pas qu’un simple feu de paille…



