NBA : Nicolas Batum blessé à la main gauche

INJURY UPDATE: @hornets forward Nic Batum left in the 2Q with left hand discomfort and is questionable to return for the second half #AllFly

— Charlotte Hornets PR (@HornetsPR) December 3, 2019

Nicolas Batum n'a participé qu'à la moitié des matchs des Hornets cette saison

Nicolas Batum n'a joué que 11 minutes du match entre Charlotte et Phoenix ce lundi (104-109). La faute a une blessure à la main gauche au début de deuxième quart-temps. Alors que le Français avait déjà marqué deux points et pris deux rebonds, il s'est coincé le majeur de la main gauche dans le maillot de Ricky Rubio lors d'une séquence défensive. Grimaçant, le joueur de 30 ans est resté sur le parquet pour marquer deux points supplémentaires. Mais pas plus. En raison de la douleur, le natif de Lisieux a rejoint le banc. Et il n'a pu revenir sur le parquet pour éviter la défaite des siens face aux Suns. L'international français aurait entendu un craquement. Un premier diagnostic qui l'a poussé à passer une radio dans la foulée du match. Un examen qui n'aurait pas révélé de fracture d'après le Charlotte Observer.Parce qu'elle pourrait être à l'origine d'un problème ligamentaire d'une part. Mais surtout parce que ce doigt avait déjà gâché le début de saison de Batman.Il s'était fracturé le majeur lors du premier match de la saison et avait manqué onze rencontres, soit la moitié des matchs déjà disputés par l'équipe de James Borrego.. Il s'était notamment illustré contre Detroit avec 13 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres lors d'une victoire acquise il y a moins d'une semaine. Des chiffres qui lui permettaient de finir par lancer sa saison. Mais désormais, il n'est pas sûr de pouvoir retrouver ses coéquipiers dans la nuit de mercredi à jeudi contre Golden State. Sa franchise n'a pas encore communiqué la durée de son indisponibilité.