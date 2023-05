NBA : Nick Nurse dans la short list des Suns

Quelques heures après le renvoi de Monty Williams, les "insiders" américains ont dévoilé les premiers noms des techniciens présents sur les tablettes des dirigeants des Suns. Pour l'instant, on trouve quatre noms, et on peut s'attendre à ce que cette liste évolue peu.

Tout d'abord, il y aurait Tyronn Lue, et le problème, c'est que le coach des Clippers est sous contrat jusqu'en 2025. Sa cote est intacte, et on voit mal Los Angeles s'en séparer. Surtout à un an du déménagement à Inglewood.

Ensuite, il y a la solution interne avec Kevin Young, assistant de Williams depuis trois ans à Phoenix. Ancien assistant des Sixers, il jouit d'une belle réputation dans le milieu, et récemment, il avait rencontré les Rockets pour remplacer Stephen Silas.

Nick Nurse ciblé par Phoenix !

Enfin, il y a les "grands noms", et même de "très grands noms" puisque TNT rapporte que les Suns ciblent deux coaches champions NBA. Il s'agit d'abord de Nick Nurse, champion NBA avec les Raptors en 2019. Coach du Canada également, c'est plutôt un spécialiste défensif, et on lui doit le retour de la "box-and-one" lors des Finals 2019 pour freiner Stephen Curry.

Enfin, il y a Mike Budenholzer, champion en 2021 avec les Bucks, justement contre les Suns. Formé aux Spurs, il a transformé les Hawks et les Bucks en formidables machines à gagner, même si l'élimination au premier tour des playoffs lui a coûté sa place il y a 10 jours.