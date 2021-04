NBA : New York veut retrouver les playoffs

En ce moment, on n'arrête plus les Knicks ! Auteur d'une saison déjà bien au-dessus des attentes du début d'année, New York est sur un petit nuage depuis une dizaine de jours maintenant. En effet, depuis leur victoire à domicile contre les Memphis Grizzlies (133-129, ap) le 10 avril dernier, l'équipe de Tom Thibodeau est invaincue et vient donc d'enchaîner sept succès de suite, soit l'actuelle plus longue série d'invincibilité en NBA, en battant notamment les Toronto Raptors, les Los Angeles Lakers et les Dallas Mavericks.



Cette nuit, dans leur antre du Madison Square Garden, les Knicks l'ont emporté contre les Charlotte Hornets (109-97), grâce notamment à un bon 3eme quart-temps de leur part (31-16). Pour cela, c'est le collectif new-yorkais qui s'est mis en évidence avec cinq joueurs à 16 unités ou plus. Ainsi, RJ Barrett (24 points) a bien été aidé par Reggie Bullock (16), Immanuel Quickley (17), Julius Randle (16, 10 rebonds et 7 passes) et Derrick Rose (17) pour venir à bout de l'équipe de Michael Jordan.

Fin de la disette pour les Knicks ?

Un succès important face à une équipe qui vise actuellement les play-in en fin de saison (8eme), alors que les joueurs de Tom Thibodeau ont, eux, signé leur 32eme victoire de la saison en 59 matchs. Actuellement à la 5eme place, les Knicks disposent désormais d'une petite avance sur le Miami Heat (7eme), qui fait pour le moment partie des quatre franchises concernées par les play-in. Logiquement, New York peut donc rêver d'une qualification pour les playoffs, que l'équipe n'a plus connu depuis 2012-13.



Pour autant, Tom Thibodeau a tenu à calmer un peu le jeu après la victoire des siens contre les Hornets. « La chose importante pour nous, c'est de ne pas perdre. Quand vous commencez à regarder les playoffs et la série de victoires, vous perdez votre concentration sur la préparation pour Atlanta (leur prochain match, ndlr). C'est sur ça qu'on doit se focaliser. Nous devons juste vivre au jour le jour, étape par étape et si nous nous occupons de tout ça, alors le reste suivra », a notamment déclaré l'entraîneur des Knicks, prudent avant le sprint final. Leur duel contre les Hawks (4emes) le 22 avril sera à suivre avec attention.