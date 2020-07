NBA - New York : Thibodeau tout proche des Knicks ?

Rose va revoir les autres candidats potentiels, mais...



Tom Thibodeau — the leading candidate for the New York Knicks coaching job — had his formal interview with the organization today, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 9, 2020

Elle pourrait même être rapidement officialisée par la franchise de New York, si l'on s'en tient aux dernières informations de l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski. D'après ce dernier, Thibodeau et le président des Knicks Tom Rose se seraient entretenu à deux reprises (en visioconférence) encore tout récemment afin de dresser les contours éventuels de la nouvelle organisation de l'équipe sous la coupe de l'ancien coach des Chicago Bulls. Rien de surprenant néanmoins, à en croire Wojnarowski, puisque le technicien américain n'ayant connu le costume de coach principal que dans l'Illinois et dans le Minnesota (auparavant, il avait été à chaque fois assistant, que ce soit à Harvard, chez les Wolves lors de son premier passage, à San Antonio, Philadelphie, Houston et Boston) faisait figure d'immense favori pour succéder à David Fizdale, remercié en décembre dernier. Le natif de New Britain (Connecticut) présente en premier lieu l'avantage de bien connaître Rose, qui l'avait conseillé du temps où ce dernier était encore agent.Il connaît de surcroît très bien les Knicks pour avoir été l'adjoint de Jeff Van Gundy en fin des années 90-début des années 2000, lorsque New York jouait encore les premiers rôles (Patrick Ewing et les siens avaient atteint les Finals lors de la saison 98-99, avec une défaite 4-1 face aux Spurs). Le grand retour du bouillant Thibodeau à New York et en NBA semblerait donc très proche, même si The New York Post insiste bien sur le fait que l'entraîneur privé de ban depuis son limogeage des Wolves en janvier 2019 n'aurait pas encore dépassé le stade des discussions avec Rose. Toujours d'après la même source, le patron des Knicks aurait d'ailleurs prévu de revoir les autres prétendants, à savoir Kenny Atkinson, Jason Kidd, Mike Brown, Will Hardy, Pat Delaney, Chris Fleming, Mike Miller, Jamahl Mosley, Ime Udoka et Mike Woodson. Même siA noter que le nom du nouvel entraîneur potentiel constitue la seule actualité du moment du côté du Madison Square Garden, puisque les New Yorkais, 12emes à l'Est, ne participeront pas à la fin de saison dans la bulle d'Orlando.