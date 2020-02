NBA - New York : Ntilikina envoyé à Golden State en échange de Russell ?

Brillant chez les Brooklyn Nets la saison passée, D’Angelo Russell va-t-il revenir à New York dès cet hiver ? Le meneur de Golden State, qui fêtera ses 24 ans le 23 février, est très courtisé, alors que la période des transferts se terminera ce jeudi soir en NBA, et The Athletic révèle que les Knicks sont intéressés par son profil. Russell tourne à 23,8 points et 6,3 passes de moyenne cette saison avec les Warriors, qui se traînent au fond du classement de la Conférence Ouest, suite aux blessures de Stephen Curry (qui devrait revenir en mars) et Klay Thompson (pas de date de retour). Pour obtenir l’arrivée du joueur sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Golden State, les Knicks pourraient envoyer Bobby Portis, Frank Ntilikina, Mitchell Robinson et/ou un ou plusieurs tours de Draft en échange en Californie. Très irrégulier depuis son arrivée à New York et souvent ballotté entre le banc et le cinq majeur le meneur français de 21 ans a disputé 44 matchs cette saison (24 comme titulaire), pour une moyenne de 5,9 points et 3 passes. Un passage à l'Ouest lui ferait peut-être du bien ?