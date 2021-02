NBA - New York : Le Gouverneur de l'Etat autorise le retour du public

Statement from the New York Knicks pic.twitter.com/SFh1irAExR

Les Knicks se satisfont de ce retour

L’ambiance va prochainement revenir au Madison Square Garden. Contraints de disputer leurs rencontres à huis clos depuis le début de la saison en raison de la crise sanitaire, les New York Knicks, tout comme les Brooklyn Nets, vont voir la situation changer à compter de la fin du mois de février. En effet, le Gouverneur de l’Etat de New York a pris la décision d’autoriser la réouverture du public des enceintes ayant une capacité supérieure à 10 000 places. Il y aura toutefois une jauge qui sera limitée à 10% de la capacité totale, soit environ 2 000 personnes concernant le Madison Square Garden et les New York Knicks. Mais cette réouverture ne sera pas sans garde-fous car toute personne souhaitant assister à une rencontre devra se soumettre à un test de dépistage dans les 72 heures précédant l’événement. A cela s’ajoutera le port obligatoire du masque, des prises de température à l’entrée et une répartition des spectateurs pour respecter une distanciation sociale tout au long des matchs.Alors que le Gouverneur de l’Etat de New York a confirmé sa décision, basée notamment sur le succès des matchs de play-offs NFL des Buffalo Bills organisés devant 7 000 spectateurs, les New York Knicks n’ont pas caché leur satisfaction de pouvoir retrouver, même modestement, du public à compter du 23 février prochain avec la réception des Golden State Warriors. « Nous souhaitons remercier le Gouverneur Cuomo pour nous permettre d’accueillir de nouveau du public au Madison Square Garden, a déclaré la franchise new-yorkaise dans un communiqué. Nous avons l’intention d’accueillir environ 2 000 fans à chaque match, en démarrant avec celui face aux Warriors le 23 février. La santé et la sécurité restent notre principale priorité et nous allons travailler de concert avec les autorités locales afin de mettre en place les protocoles les plus stricts. Nous savons que nos fans sont impatients de revenir et nous avons hâte de les voir de nouveau au Garden. » Une décision qui s’appliquera également en NHL aux New York Rangers, qui accueilleront les Boston Bruins le 26 février prochain.