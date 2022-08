NBA - New York : Fournier envoyé à Utah ?

Pour tenter de convaincre Utah de lui céder Donovan Mitchell, New York semble prêt à tout. Y compris à laisser partir sous les anciennes couleurs de Rudy Gobert l'un de ses cadres. A en croire The Athletic, les Knicks pourraient en effet inclure Evan Fournier dans la monnaie d'échange envisagée pour obtenir le renfort de la star du Jazz. La franchise new-yorkaise aurait ainsi mis déjà sur la table un package comprenant le Français mais aussi Obi Toppin ainsi que cinq futurs premiers tours de Draft. Toujours à en croire la même source, si Utah ne serait pas fermé à un départ de Mitchell, l'offre à laquelle aurait réfléchi New York n'aurait pas convaincu pour le moment la partie adverse.

Plus exactement, si la perspective de récupérer Fournier ainsi que Toppin dans le deal autour de l'éventuel trade de Mitchell dans la Grosse Pomme ne déplairait pas au Jazz, la franchise de Salt Lake City souhaiterait que les Knicks la revoient à la hausse, par exemple en incluant Immanuel Quickley, Quentin Grimes et Miles McBride ainsi qu'un autre futur tour de draft (ce qui en ferait six au total) au package total.



Une cinquième franchise en NBA pour Fournier ?



Une proposition qui ne serait pas du goût des Knicks à ce jour, d'autant que New York n'aurait pas du tout l'intention de laisser filer Grimes. En revanche, en ce qui concerne le capitaine des Bleus, son départ serait bien d'actualité. Et après Denver, où il avait fait ses grands débuts en NBA, puis Orlando, où "Fourmiz" avait passé sept saisons avant de mettre le cap sur Boston puis d'atterrir à New York, l'ancien joueur de Nanterre pourrait donc découvrir prochainement une cinquième franchise.

L'ancienne de Gobert, tradé pendant l'intersaison dans le Minnesota. Alors que la préparation de l'équipe de France pour l'Euro touche à sa fin, peut-être que les deux partenaires en sélection (et amis) en ont déjà touché deux mots.