NBA - New Orleans : Zion Williamson pas près de revenir

Reverra-t-on Zion Williamson sur les parquets cette saison ? Les fans de New Orleans peuvent commencer à se poser la question… Opéré du pied droit cet été, le n°1 de la draft 2019 devait, à la base, manquer les cinq premiers matchs de la saison. Mais sa guérison prend beaucoup de temps, et le 2 décembre, sa franchise avait annoncé qu’il ne retournerait pas à l’entraînement comme prévu ce jour-là, en raison d’une douleur au pied. Ce samedi, les Pelicans ont inquiété un peu plus leurs fans un nouveau communiqué : « Après avoir ressenti une douleur persistante au pied droit, Zion Williamson a subi une imagerie médicale qui a montré une régression de la cicatrisation osseuse de son cinquième métatarse. En conséquence, le volume et l'intensité de son entraînement seront réduits pendant une période prolongée pour permettre une meilleure cicatrisation osseuse. » Aucune date de retour n’a été fixée, mais l’inquiétude est grande, d’autant que le surpoids affiché par l’ailier fort de 21 ans lors de ses dernières apparitions en public ne laisse pas présager qu’il soit dans une grande forme physique.

Plus de matchs manqués que de matchs joués pour Zion

Depuis sa draft, Zion Williamson, que certains annonçaient comme le nouveau LeBron James, a multiplié les problèmes physiques. Il en est désormais à 85 matchs joués pour 87 manqués. Ses statistiques en carrière (25,7 points, 7 rebonds, 3,2 passes) sont bien sûr celles d’un excellent joueur, mais pour le moment, tout le monde reste sur sa faim avec l'ancienne superstar de Duke. Et en l'absence de celui qui avait disputé le All Star Game en 2021 (et qui en sera bien loin en 2022), les Pelicans sont en souffrance. Avec huit victoires pour 20 défaites depuis le début de saison, la franchise de Louisiane est tout simplement la pire équipe de l'Ouest et la troisième pire équipe de la Ligue derrière Orlando et Detroit. Même si Zion Williamson, qui n'a encore jamais joué un match de play-offs, revenait en cours de saison, disputer le play-in serait déjà une immense performance.