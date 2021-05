NBA - New Orleans : Williamson s'est fracturé un doigt

Pelicans star Zion Williamson has a fractured left ring finger and will be sidelined indefinitely, team says.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2021

Seulement cinq matchs manqués par Zion cette saison

Les chances de voir les New Orleans Pelicans disputer le play-in viennent de chuter subitement ! La franchise de Louisiane a en effet annoncé que sa star, Zion Williamson, serait absent des parquets pour une durée indéterminée, car il s'est fracturé l'annulaire de la main droite. « Il a subi une série de tests diagnostics à l’hôpital Ochsner jeudi avant le départ de l’équipe à Philadelphia. Une radio a montré une fracture de l’annulaire droit. Il sera absent pour une durée indéterminée. Un plan de traitement et un agenda de retour seront déterminés après des examens complémentaires », a fait savoir la franchise dans un communiqué.(permettant aux équipes classées de la 7eme à la 10eme de jouer des matchs pour se qualifier en play-offs).New Orleans occupe actuellement la onzième place, c'est-à-dire la première non qualifiable pour le play-in, avec un match et demi de retard sur le premier qualifiable, San Antonio. Les Pels ont encore six matchs à disputer cette saison, entre cette nuit et le 16 mai : à Philadelphia, à Charlotte, à Memphis, à Dallas, à Golden State et contre les Lakers. Un calendrier compliqué, et sans Zion, les choses ne vont pas s'arranger.Et alors que sa première saison NBA avait été grandement perturbée par les blessures, avec seulement 24 matchs disputés, et une non-qualification en play-offs, il a, pour sa saison sophomore, disputé 61 des 66 matchs joués par son équipe. Les espoirs des Pelicans reposeront donc sur Brandon Ingram et Lonzo Ball, les deux autres stars de l'équipe, mais la mission "play-in" s'annonce plus compliquée que jamais.