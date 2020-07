NBA - New Orleans : Williamson attendu à l'entraînement mercredi

Son retour n'a jamais été aussi proche. En effet, Zion Williamson est attendu ce mercredi à l'entraînement. Toutefois, il serait certainement prématuré de voir le rookie à la reprise de la NBA ce jeudi contre Utah, alors qu'il vient de passer pas moins de 13 jours sans réel entraînement. Le pensionnaire des New Orleans Pelicans avait quitté la « bulle », située à Disney World à Orlando en Floride, pendant huit jours, en raison d'une urgence familiale, avant de finir par revenir pas plus tard que vendredi dernier. Cinq jours plus tard, le jeune basketteur est donc attendu sur les parquets, comme l'a indiqué David Griffin, l'un des dirigeants des New Orleans Pelicans, auprès d'ESPN : « En théorie, sa quarantaine se terminerait mardi après-midi. Le problème, c'est qu'il doit faire des tests et obtenir les résultats avant qu'ils ne le libèrent. »

Griffin : « Il est évident qu'on doit réfléchir avant de le relancer directement en plein match »

Encore un peu de patience donc pour Williamson, qui doit, bien évidemment, obtenir des tests négatifs au Covid-19, à l'issue de sa quarantaine de quatre jours, pour espérer pouvoir ensuite renouer avec le basket. Si c'est le cas, alors il pourra postuler à une place pour la première rencontre de sa franchise. Après l'entraînement, son état de forme sera alors également scruté et et son ressenti sera évidemment aussi pris en compte. Dans sa chambre, un tapis de yoga et des accessoires de musculation lui avaient été fournis. Cependant, Zion Williamson ne peut « ni courir ni sauter ». Comme le précise également David Griffin : « De toute façon, pour n'importe quel joueur de notre équipe qui a passé 13 jours sans faire d'activité physique, il est évident qu'on doit réfléchir avant de le relancer directement en plein match. Surtout un joueur qui génère autant de puissance que lui. Nous allons devoir voir où il en est. »