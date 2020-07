NBA - New Orleans : Williamson a fait son retour dans la bulle

Williamson présent pour la reprise de la NBA ?

Il est de retour ! Dans la nuit de vendredi à samedi, Zion Williamson, la star des Pelicans de New Orleans, a fait son grand retour au sein de la bulle d'Orlando. Le basketteur NBA avait dû la quitter, il y a une dizaine de jours de cela, soit le 16 juillet très exactement, pour des raisons familiales.Dans un communiqué publié par sa propre franchise, via Twitter, le joueur a ainsi notamment déclaré : « Ma famille et moi avons apprécié l'amour et le respect que tout le monde nous a témoignés alors que nous nous occupions d'une question familiale d'ordre privé. Je suis excité à l'idée de rejoindre mon équipe à Orlando et me réjouis de retourner sur le parquet avec mes coéquipiers après la quarantaine. » En ce qui concerne justement la quarantaine, elle ne devrait, a priori, pas excéder un total de quatre jours.En effet, lors de son absence, Williamson a bel et bien été testé et il s'avère être négatif au nouveau coronavirus. Par conséquent, il pourrait ainsi être considéré apte à l'occasion de la reprise officielle de la saison 2019-20 de NBA. Les New Orleans Pelicans entameront cette reprise contre Utah, ce jeudi. Toutefois, s'il était éventuellement considéré apte, cela ne signifiera pas pour autant que Zion Williamson sera forcément de la partie pour ce premier match officiel.Cette saison est d'ailleurs sa première en NBA. Cela ne l'a toutefois pas empêché d'être embêté par les blessures, en raison de son gabarit particulièrement impressionnant, lui qui mesure 1,98m et pèse 129kg. D'ailleurs, Zion Williamson, à la suite d'une opération au ménisque d'un genou après une blessure subie lors d'une rencontre de pré-saison, a manqué les 43 premières rencontres de cet exercice. De quoi forcément avoir envie de rester prudent.