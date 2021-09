NBA - New Orleans : Williamson a été opéré d’une fracture du pied

Enfin les play-offs pour Williamson ?

La pré-saison NBA débutera ce dimanche, et en attendant, toutes les franchises organisaient leur « media day » ce lundi. Du côté des New Orleans Pelicans, de nombreuses questions ont tourné autour de la star de la franchise, Zion Williamson. Et le président des opérations basket David Griffin a révélé que l’ailier fort de 21 ans, n°1 de la draft 2019, avait été opéré du pied droit pendant l’été, après s’être blessé à l’entraînement avant la Summer League début août. «Et nous sommes très optimistes. Sa rééducation se fait en phase avec la franchise », a expliqué Griffin, précisant que Williamson était absent du camp d’entraînement informel organisé ces deux dernières semaines à Nashville.Le coach des Pelicans, Willie Green, ne veut pas précipiter les choses : « Il fait beaucoup d'entraînements en piscine et de travail sur tapis roulant dans la piscine. Il sera sur le terrain à un moment donné, je ne veux pas donner une date. Nous espérons qu’il puisse commencer la saison. Mais il faut voir sa progression avec l’équipe médicale." La saison des Pelicans débutera le 20 octobre avec la réception des Philadelphia 76ers.. Malgré la belle saison de Zion, New Orleans n’avait pu faire mieux que onzième de la Conférence Ouest au printemps dernier (31 victoires - 41 victoires) et n’avait donc pas joué les play-offs. Avec les arrivées de Jonas Valanciunas, Devonte Graham ou encore Tomas Satoransky, et malgré le départ de Lonzo Ball et Steven Adams, les Pelicans espèrent enfin finir dans le Top 10 en avril prochain.