Le début de saison des New Orleans Pelicans n’est pas glorieux et une information pour le moins surprenante ne va pas redorer le blason de la franchise de Louisiane. Son arrière/ailier Didi Louzada (22 ans) vient d’être suspendu « sans salaire » par la NBA pour les 25 prochains matchs en raison d’un test positif « à la drostanolone et à la testostérone ». C’est ce qu’a annoncé la Ligue nord-américaine de basketball dans une note officielle. Dans des propos rapportés par ESPN, le joueur brésilien a indiqué être le premier surpris d’avoir violé les termes du programme anti-drogue de la NBA/NBPA. « Lorsque j'étais au Brésil pendant l'intersaison, j'ai consulté une nutritionniste qui m'a recommandé de prendre des vitamines et des suppléments. Comme elle a l'habitude de travailler avec des athlètes professionnels, je n'aurais jamais imaginé que l'une de ces substances serait interdite ou pourrait être contaminée », a-t-il reconnu.

Une absence loin d'être préoccupante pour New Orleans

Il est désormais l’heure du mea culpa pour celui qui n’a joué que sept minutes cette saison, pour des statistiques de deux rebonds, une passe mais surtout aucun point inscrit. « Je ne prendrais jamais sciemment quelque chose qui viole les règles de la NBA. J'accepte ma responsabilité dans cette situation. Je regrette profondément que cela soit arrivé et je m'excuse auprès de mon équipe, de mes coéquipiers et des fans des Pelicans pour cette erreur. » Didi Louzada est arrivé en NBA en 2019. Drafté en 35eme position par Atlanta, il a été envoyé pour deux saisons au Sydney Kings en Australie avant de signer un contrat de quatre ans avec les Pelicans, soit jusqu’en 2025. Sa suspension a débuté cette nuit lors de la réception des Los Angeles Clippers. Match lors duquel New Orleans a glané sa troisième victoire (94-81) de la saison en 17 sorties. Un bilan qui place les Pelicans à l’avant-dernier rang de la Conférence Ouest. Louzada devrait être de nouveau apte à la mi-janvier.