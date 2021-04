NBA - New Orleans : Isaiah Thomas va signer dix jours aux Pelicans

Isaiah Thomas a-t-il encore sa place en NBA ? C'est ce que le principal intéressé va tenter de prouver, en s'engageant pour dix jours en faveur des New Orleans Pelicans, selon The Athletic. L'ancien meneur All-Star, passé notamment par les Sacramento Kings ou bien encore les Boston Celtics, va pouvoir évoluer aux côtés de Zion Williamson. Il y a quelques jours, DeMarcus Cousins, coupé par les Houston Rockets, en avait fait de même en s'engageant en faveur des Los Angeles Clippers. Du côté des New Orleans Pelicans, on recense des blessés, et notamment Lonzo Ball. En prenant cet élément en compte, Thomas va tenter de jouer le plus de minutes possibles, histoire de convaincre les dirigeants de la franchise de lui donner sa chance à plus ou moins long terme.

Thomas en aurait fini avec ses problèmes à une hanche

Afin de conserver une certaine forme physique, Isaiah Thomas avait participé aux matchs éliminatoires au championnat des Amériques, l'hiver dernier, en portant ainsi évidemment le maillot de Team USA. A la mi-février, le joueur déclarait alors, dans des propos rapportés par le site internet Basket USA : « Cela me permet de me mesurer à d'autres professionnels, de représenter mon pays en même temps, un honneur et un privilège, et finalement de montrer aux équipes NBA que je suis redevenu moi-même et que je suis à 100% en bonne santé. » Toujours est-il qu'Isaiah Thomas, aujourd'hui âgé de 32 ans, n'a plus disputé la moindre rencontre de NBA depuis désormais un an. C'était alors à cette époque que sa franchise du moment, à savoir les Washington Wizards, avaient ainsi décidé de l'échanger du côté des Los Angeles Clippers. Dans la foulée, la franchise basée dans l'État de la Californie l'avait immédiatement coupé. Quant à ses problèmes récurrents à une hanche, tout ceci serait de l'histoire ancienne.