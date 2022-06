NBA - New Orleans : Ingram opéré d'un doigt

Brandon Ingram Update:

Ingram recently underwent successful surgery on his right fifth finger to address a flexion contracture. The surgery was performed on June 7, by Dr. Steven Shin at the Kerlan-Jobe Surgery Center in Los Angeles. Recovery timetable is approximately 6-8 weeks pic.twitter.com/sHoy4rJTNV



— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) June 10, 2022

Ingram de retour pour le camp d'entraînement des Pelicans ?

Brandon Ingram est passé par la case opération. Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, la franchise NBA des Pelicans de New Orleans a annoncé que son ailier était passé sur le billard, au début de cette semaine, afin de se faire opérer d'un doigt, et plus précisément de l'auriculaire droit : ". L'opération a été pratiquée le 7 juin par le Dr Steven Shin au Kerlan-Jobe Surgery Center de Los Angeles. Le calendrier de récupération est d'environ 6 à 8 semaines." Un doigt blessé depuis un certain temps désormais. Selon le joueur lui-même, cette blessure datait même du match 5 de la série du premier tour des play-offs de sa franchise, comme le rappelle Basket USA.Ingram ne souffrait donc pas d'une fracture, mais bel et bien d'une contracture, comme le confirme d'ailleurs le communiqué médical des Pelicans. Cette dernière ne lui permettait pas de plier, comme il l'aurait voulu, son doigt. Cette blessure a donc traîné et l'opération semblait inévitable., en tout, soit d'un mois et demi à deux mois, où il sera alors totalement immobilisé. S'il n'était pas amené à éventuellement rechuter, alors l'ailier devrait pouvoir répondre présent à l'occasion du camp d'entraînement de sa franchise des Pelicans de New Orleans, à la rentrée prochaine.