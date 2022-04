NBA : New Orleans égalise, Miami touche au but

Atlanta corrigé par Miami

BASKET - NBA / PLAY-OFFS 2022

Premier tour

MIAMI HEAT (1) - ATLANTA HAWKS (8) : 3-1

PHOENIX SUNS (1) -

NEW ORLEANS PELICANS (8) : 2-2

Une troisième série à 2-2 dans la Conférence Ouest ! Après Utah et Dallas et Minnesota et Memphis, ce sont New Orleans et Phoenix qui sont à égalité à l'issue du Match 4. A domicile, les Pelicans l'ont emporté 118-103 contre l'équipe n°1 de la saison régulière, et il y aura donc au moins deux matchs supplémentaires dans cette série. Privé de Devin Booker, touché aux ischio-jambiers, Phoenix a perdu sa principale arme offensive, et New Orleans a mené pendant quasiment tout ce Match 4. Si l'écart était serré en première mi-temps (+8 pour les Pelicans au maximum) et que les Suns sont même passés devant au moment de rentrer aux vestiaires (49-53),pour porter l'écart à 101-85, ce qui s'est avéré rédhibitoire pour les Suns. Le Lituanien a été excellent lors de cette rencontre (26pts, 15rbds), et Brandon Ingram l'a été tout autant, avec 30 points au compteur. En face, Chris Paul a dû se contenter de 4 points (2/8 aux tirs) et 11 passes, alors que Deandre Ayton en a marqué 23. Les deux équipes se retrouveront donc mardi dans l'Arizona pour un Match 5 forcément capital. Avec ou sans Booker ? Personne ne le sait encore.Pour Miami, en revanche, ça commence à sentir bon la qualification. Le Heat mène en effet 3-1 dans sa série contre Atlanta, avec encore deux matchs à domicile, et une possibilité de conclure dès mardi. Les Floridiens sont allés l'emporter 86-110 en Géorgie, au terme d'un match où les Hawks ont résisté pendant une petite vingtaine de minutes (ils menaient même 35-27 à la 16eme) avant de craquer complètement. Miami menait 41-55 à la mi-temps, puis s'est envolé pour mener 61-80 à la fin du troisième quart et finalement l'emporter de 24 points, l'écart étant même monté jusqu'à +27.En face, la star d'Atlanta Trae Young a été complètement étouffée par la défense du Heat. Le meneur n'a inscrit que 9 points, à 3 sur 11 aux tirs (3/10 à 3pts). Seul De'Andre Hunter a dépassé les 11 points (24) du côté des Hawks. Finalistes de la Conférence Est la saison passée, les hommes de Nate McMillan pourraient bien être en vacances dès le mois d'avril cette année...Match 1 -- Atlanta Hawks : 115-91Match 2 -- Atlanta Hawks : 115-105Match 3 -- Miami Heat : 111-110Match 4 - Atlanta Hawks -: 86-110Match 5 le mardi 26 avril à MiamiMatch 6 (si nécessaire) le jeudi 28 avril à AtlantaMatch 7 (si nécessaire) le samedi 30 avril à MiamiMatch 1 -- New Orleans Pelicans : 110-99Match 2 - Phoenix Suns -: 114-125Match 3 - New Orleans Pelicans -: 111-114Match 4 -- Phoenix Suns : 118-103Match 5 le mardi 26 avril à PhoenixMatch 6 le jeudi 28 avril à New OrleansMatch 7 (si nécessaire) le samedi 30 avril à Phoenix