NBA - New Orleans : Après une seule saison, Stan Van Gundy est débarqué

La greffe n’aura finalement pas pris. De retour cette saison sur le banc d’une franchise NBA, les New Orleans Pelicans, après deux années d’arrêt, Stan Van Gundy voit l’aventure se terminer après seulement une année à la tête de la formation menée par Zion Williamson, Brandon Ingram ou encore Lonzo Ball.

En effet, alors que les Pelicans ont terminé la saison régulière avec un bilan de 31 victoires pour 41 défaites et sans qualification pour les play-offs, le vice-président exécutif des opérations basketball de la franchise de Louisiane David Griffin a tranché dans le vif et décidé de mettre un terme au mandat de Stan Van Gundy, selon les informations de la chaîne américaine ESPN. Une décision qui intervient après une saison difficile pour New Orleans, qui n’a pas brillé par sa constance ou sa capacité à conserver un résultat, ayant perdu pas moins de quatorze matchs après avoir compté plus de dix points d’avance.

ESPN Sources with @_Andrew_Lopez: After one season, Stan Van Gundy is out as the New Orleans Pelicans coach.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 16, 2021

Les candidats se pressent pour la succession de Van Gundy

Un départ après une seule saison, décidé après plusieurs semaines de discussion, est une rareté dans l’histoire récente de la NBA, plus précisément la cinquième fois sur les 30 dernières années. Après avoir connu le succès avec le Miami Heat puis l’Orlando Magic, Stan Van Gundy s’arrête sur un constat d’échec et la course à sa succession va maintenant être lancée. Selon des sources citées par ESPN, plusieurs candidats éconduits il y a de cela un an pourraient de nouveau être intéressés tels Ime Udoka et Jacque Vaughn, qui font actuellement partie de l’encadrement des Brooklyn Nets autour de Steve Nash. Charles Lee, assistant de Mike Budenholzer au sein du staff des Milwaukee Bucks est un nom qui revient également tout comme celui de Jason Kidd qui, après avoir été l’entraîneur des Nets puis des Bucks, a rejoint depuis 2019 les Los Angeles Lakers et Frank Vogel.