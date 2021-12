NBA : Neil Olshey, géneral manager de Portland, licencié par les Blazers

Sur le parquet, les Portland Trail Blazers vivent un début de saison mitigé, avec onze victoires pour douze défaites au compteur, et une huitième place de la Conférence Ouest. Mais dans les coulisses, ça frémit ! Ce vendredi, la franchise de l’Oregon a annoncé le licenciement de son directeur des opérations basket, Neil Olshey, en raison d’un violation du code de conduite, après une enquête interne qui a duré un mois. « Les Trail Blazers de Portland s'engagent à bâtir une organisation qui a un impact positif sur nos collègues, les communautés et le monde dans lequel nous vivons et jouons.

À la suite de la conclusion de l'examen indépendant des préoccupations et des plaintes concernant notre environnement de travail au centre d'entraînement, l'organisation Portland Trail Blazers a décidé de licencier le directeur général et président des opérations de basket-ball Neil Olshey, en raison de violations du code de conduite des Portland Trail Blazers.

Par respect pour ceux qui ont participé en toute franchise à cette enquête privilégiée, nous ne la publierons pas ni n'en discuterons. Nous sommes convaincus que ces changements contribueront à créer un environnement de travail plus positif et respectueux. Joe Cronin a été promu directeur général par intérim tandis que la direction de l'organisation recherche un remplaçant permanent. »

Olshey arrivé en même temps que Lillard

Agé de 56 ans, Neil Olshey était arrivé chez les Blazers, en provenance des Los Angeles Clippers, en juin 2012, au même moment que la draft de Damian Lillard (en sixième position, derrière Anthony Davis et Bradley Beal notamment).avec en point d’orgue une finale de Conférence en 2019 perdue 4-0 contre Golden State et deux demi-finales. Mais l’aventure Blazers est terminée pour lui.