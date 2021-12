After his TOUGH game-winning layup tonight, we take a look at the best clutch plays of @JaMorant's career thus far! pic.twitter.com/OInsFVHOBT

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 27 décembre 2021

Il a suffi d'une action pour que les fans des Grizzlies se rendent compte de combien Ja Morant leur avait manqué pendant son absence. Longtemps blessé sans pour autant que Memphis ne s'effondre au classement,pour la deuxième fois de suite après leur revers dans le choc face à Golden State dimanche soir. Passée à côté de son match face aux Warriors, la star maison Devin Booker, auteur de 30 points lundi, pensait pourtant avoir validé la victoire des siens sur un magnifique panier à trois points inscrit à cinq secondes de la fin. Malheureusement pour les Suns et leur meilleur joueur, il restait une possession aux Grizzlies et à Morant, déjà auteur de 31 points dans cette partie (son coéquipier Desmond Bane, lui aussi immense, en a marqué 32). Phoenix n'était donc pas à l'abri d'un slalom géant réussi par "Ja", venu faire mouche en total déséquilibre. Les Lakers et San Antonio, qui vont rendre coup sur coup visite à Memphis et à son meneur fou, sont prévenus.Les Clippers, de la même façon, savaient qu'en l'absence de Kevin Durant, de la prestation de James Harden dépendrait très fortement leur sort face aux Nets à domicile. Le problème pour les coéquipiers de Nicolas Batum, absent, c'est queDans le sillage du seul membre de son Big Three présent sur le parquet lundi, Brooklyn a très vite pris ses distances, et le (léger) réveil des Californiens dans le dernier quart-temps n'y a rien fait. Autres équipes en forme en cette fin d'année,, face respectivement à San Antonio dans la salle des Spurs (110-104) et à Atlanta (130-118) chez les Hawks.Déjà très en vue la veille, Demar DeRozan (35 points, 10 passes) et Nikola Vucevic (24 points, 17 rebonds, 6 passes, 4 contres, 4 interceptions) ont joué un vilain tour à Trae Young (29 points, 9 passes) et ses partenaires, pas épargnés non plus par l'autre homme fort des Bulls Zach LaVine (30 points, 9 passes, 5 interceptions). Du côté du Texas, Rudy Gobert (16 points, 13 rebonds) a, lui, été le grand artisan de ce nouveau succès du Jazz face à des Spurs qui restaient pourtant sur trois victoires."L'aventure continue", a modestement tweeté le Français.- Houston Rockets : 123 - 99Atlanta Hawks -: 118 - 130- Boston Celtics : 108 - 103San Antonio Spurs -: 104 - 110Phoenix Suns -: 113 - 114Portland Trail Blazers -: 117 - 132LA Clippers -: 108 - 124