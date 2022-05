NBA : Monty Williams élu coach de l'année

Le palmarès de la saison régulière NBA est complet ! Alors que Marcus Smart a été élu meilleur défenseur, Scottie Barnes meilleur rookie, Ja Morant meilleure progression, Tyler Herro meilleur sixième homme, et que Nikola Jokic sera officiellement élu MVP dans la semaine (la nouvelle a été révélée par ESPN lundi), on connait le nom du meilleur coach de l'année. Il s'agit de Monty Williams, à la tête des Phoenix Suns, qui ont terminé n°1 de la saison régulière (64 victoires - 18 défaites, record de franchise) et sont toujours en course pour le titre de champion. L'entraîneur de 50 ans a reçu 458 points de la part du jury de 100 journalistes, dont 81 l'ont placé en première position. Il a devancé le coach des Memphis Grizzlies Taylor Jenkins (270 points, 17 premières places), deuxième de la Conférence Ouest, et celui de Miami Erik Spoelstra (72 points, une première place), premier de la Conférence Est.

Troisième saison chez les Suns pour Williams

C’est la troisième fois qu’un coach de Phoenix reçoit ce trophée, après Cotton Fitzsimmons en 1989 et Mike d’Antoni en 2005. Une belle récompense pour l’entraîneur natif de Virginie, ancien joueur de 1994 à 2003 (New York, San Antonio, Denver, Orleans, Philadelphia), et qui vit sa deuxième expérience d’entraîneur principal. Monty Williams a débuté en tant que n°1 sur le banc de New Orleans de 2010 à 2015, puis a rejoint Phoenix en 2019, après avoir été assistant à Oklahoma City et Philadelphia. C’est à OKC, en 2016, qu’il a vécu un terrible drame, avec la mort de sa femme et mère de ses cinq enfants dans un accident de la route, à 44 ans. Mony Williams a grandement contribué à la montée des Suns ces dernières saisons, avec une dixième place en 2020 (en restant invaincu en huit matchs dans la bulle d'Orlando, ce qui semble avoir été le déclic) et une finale perdue l'an passé contre Milwaukee.

Williams succède à Thibodeau

En plus des trois finalistes, six autres coachs ont reçu des voix pour ce trophée d'entraîneur de l'année : Ime Udoka de Boston, JB Bickerstaff de Cleveland, Tyronn Lue des Clippers, Jason Kidd de Dallas, Nick Nurse de Toronto et Chris Finch de Minnesota. Monty Williams succède au palmarès à Tom Thibodeau, le coach des Knicks. Espérons qu'il ne connaitra pas le même destin, la franchise new yorkaise étant passée complètement à côté de sa saison, après un bel exercice 2020-21.