NBA - MLK Day : Les Lakers s'offrent Utah, Milwaukee tombe à nouveau

Les Bucks dans le dur, le Heat en feu

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 17 janvier 2022

Pas de suite à la quatre pour les Lakers.Alors que les coéquipiers de LeBron James (25 points, 7 rebonds et 7 passes) étaient devant à la pause (52-46), le Jazz s'est réveillé lors du 3eme quart temps pour prendre les commandes de la rencontre (72-78). Bousculés, les Lakers ont su trouver les ressources pour inverser la situation et signer un 22eme succès en 44 matchs (7emes à l'Ouest). Si Rudy Gobert (19 points et 16 rebonds) s'est montré au niveau pour les visiteurs (4emes), Mitchell a connu plus de difficultés au tir (13 points, à 6 sur 19). En revanche, de son côté, tout va bien pour Phoenix.Portés par un super Devin Booker (48 points), les joueurs de Monty Williams ont logiquement battu les Spurs à l'AT&T Center pour enchaîner une quatrième victoire de suite. Désormais, la franchise de l'Arizona (34 victoires en 43 matchs) compte trois succès de plus que ses concurrents directs. De son côté, Dallas a joué à se faire peur contre Oklahoma City (104-102). Grâce à Luka Doncic auteur d'un nouveau triple-double (20 points, 11 rebonds et 12 passes) mais maladroit au tir (4 sur 17), les Texans ont le pris le meilleur sur la bande à Shai Gilgeous-Alexander (34 points).A l'Est, la mauvaise passe de Milwaukee continue. En déplacement à Atlanta dans la nuit de lundi à mardi, les Bucks ont été encore une fois battus (121-114).A la State Farm Arena, Trae Young (30 points et 11 passes) a bonifié le collectif des siens (six joueurs à plus de dix points) pour renverser l'équipe de Giannis Antetokounmpo (27 points, 6 rebonds et 6 passes) et de Khris Middleton (34 points et 7 rebonds). Cela fait désormais six défaites lors des huit derniers matchs pour ces derniers, avant d'accueillir les Memphis Grizzlies.Opposé aux Toronto Raptors, le Heat s'en est sorti en Floride (104-99), grâce notamment à un triple-double signé Jimmy Butler (19 points, 10 rebonds et 10 passes). Avec cette 28eme victoire en 44 rencontres, les joueurs d'Erik Spoelstra sont désormais au 2eme rang de leur Conférence, derrière les Chicago Bulls. Enfin, Orlando, le pire bilan de la Ligue, a connu une nouvelle défaite contre Portland (88-98). Sans Damian Lillard, les Blazers ont pu compter sur un énorme Jusuf Nurkic (21 points et 22 rebonds) pour distancer un peu plus Sacramento dans la lutte pour le play-in.- New Orleans Pelicans : 104-92New York Knicks -: 87-91- Philadelphie 76ers : 117-98- Brooklyn Nets : 114-107- Chicago Bulls : 119-106- Indiana Pacers : 139-133- Milwaukee Bucks : 121-114Orlando Magic -: 88-98- Toronto Raptors : 104-99- Oklahoma City Thunder : 104-102San Antonio Spurs -: 107-121- Utah Jazz : 101-95