NBA - MLK Day : Boston s'est fait peur, fin de série pour New York

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 17 janvier 2022

New York, qui restait sur trois victoires de rang, a vu sa belle dynamique stoppée lundi soir lors du Martin Luther King Day par Charlotte (97-87) sur le parquet du Madison Square Garden. Tombés sur un Miles Bridges des grands soirs (38 points, dont 22 dans la seule première mi-temps) du côté des Hornets, les New Yorkais et Evan Fournier, très discret (6 points à 2 sur 9 aux tirs, 2 passes, 1 rebond), ont pris l'eau d'entrée (34-23 dans le premier quart-temps) face aux joueurs de la Caroline du Nord, qui redémarrent ainsi une série (les Hornets avait enchaîné quatre succès avant de s'incliner chez eux contre Orlando deux jours plus tôt). Les Knicks, dans le sillage du tandem Barrett-Randle (18 points chacun) ont réagi en fin de match mais en vain. En ouverture de ce MLK Day, un peu plus tôt,(104-92) par Jayson Tatum (meilleur marqueur du match avec 27 points) et les siens, qui signent ainsi leur cinquième victoire sur leurs six dernières sorties.- New Orleans Pelicans : 104-92New York Knicks -: 87-91Washington Wizards - Philadelphia 76ersCleveland Cavaliers - Brooklyn NetsMemphis Grizzlies - Chicago BullsLA Clippers - Indiana PacersAtlanta Hawks - Milwaukee BucksOrlando Magic - Portland Trail BlazersMiami Heat - Toronto RaptorsDallas Mavericks - Oklahoma City ThunderSan Antonio Spurs - Phoenix SunsLos Angeles Lakers - Utah Jazz