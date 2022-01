🇫🇷 #MLKDay | Nicolas Batum ce soir :

• 𝟑𝟐 points, son 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐬 total depuis… novembre 2015 (𝟑𝟑).

• Son 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 de points (𝟑𝟐) en 𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐮𝐥𝐞 mi-temps.

• Son 𝟐𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐬 total de points (𝟏𝟖) en 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐮𝐥 quart-temps.#ClipperNation pic.twitter.com/Gl94jq73he



— NBA Stats France 🇫🇷 (@nbastatsfrance) January 17, 2022

Boston renversant !



🔥 #MLKDay | @SoFrenchProd se demandait depuis quand Nicolas Batum n’avait pas inscrit 𝟏𝟒 points en 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐮𝐥 quart-temps ?

Eh bien : c'est une première pour lui depuis… 𝐦𝐚𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟖. Époque Hornets, bien sûr.#ClipperNation pic.twitter.com/iduT4MO9Z7



— NBA Stats France 🇫🇷 (@nbastatsfrance) January 17, 2022

Cinq à la suite pour Cleveland, Memphis redémarre

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 17 janvier 2022

Visiblement très inspiré par le Martin Luther King Day,Déchaîné, en particulier à trois points (7 sur 10, nouveau record personnel, et 10 sur 16 aux shoots au total), l'international français et héros de la demi-finale des Jeux de Tokyo l'été dernier a réussi un petit festival face aux Pacers. Muet durant la première mi-temps (aucun point), l'ailier des Clippers, qui restait sur deux défaites, est sorti de sa boîte au retour des vestiaires.Batum, qui n'avait plus placé son curseur personnel aussi haut depuis quatre ans, a échoué à trois points de son meilleur total depuis son arrivée en NBA (35 points en 2012 avec Portland). Sa prestation sur la seule seconde mi-temps restera néanmoins dans les annales de sa franchise. Du très grand "Batman" pour remettre les Clippers sur de bons rails. New York, qui restait sur trois victoires de rang, a vu en revanche sa belle dynamique stoppée lundi soir lors de ce rendez-vous traditionnel en NBA par Charlotte (97-87) sur le parquet du Madison Square Garden.Tombés sur un Miles Bridges des grands soirs (38 points, dont 22 dans la seule première mi-temps) du côté des Hornets, les New Yorkais et Evan Fournier, très discret (6 points à 2 sur 9 aux tirs, 2 passes, 1 rebond), ont pris l'eau d'entrée (34-23 dans le premier quart-temps) face aux joueurs de la Caroline du Nord, qui redémarrent ainsi une série (les Hornets avait enchaîné quatre succès avant de s'incliner chez eux contre Orlando deux jours plus tôt). Les Knicks, dans le sillage du tandem Barrett-Randle (18 points chacun) ont réagi en fin de match mais en vain. En ouverture de ce MLK Day, un peu plus tôt,(104-92) par Jayson Tatum (meilleur marqueur du match avec 27 points) et les siens, qui signent ainsi leur cinquième victoire sur leurs six dernières sorties. Stoppé par Portland ce week-end, Washington, de son côté, a renoué avec le succès dans le troisième match de cette soirée en s'imposant assez nettement sur son parquet (117-98) face à une Philadelphie, qui avait fait le déplacement dans la capitale avec l'espoir d'aligner une troisième victoire de rang.Objectif raté pour les Sixers malgré les 32 points (8 rebonds, 1 passes) de Joel Embiid. Les Wizards de Montrezl Harrell, auteur de 18 points, et d'un Kyle Kuzma dans tous les coups (15 points, 16 rebonds) ont mené la danse toute la soirée. Cleveland a connu davantage de difficulté. Il faut dire que les Cavs, certes en grande forme (quatre victoires de rang avant lundi), recevaient le troisième de la conférence Est Brooklyn.absent pour quatre à six semaines. L'ancien leader, porté par ses autres stars James Harden (22 points, 10 passes) et Kyrie Irving (27 points, 9 passes, 7 rebonds), y a cru jusqu'à la toute fin de rencontre et deux cadeaux qui ont fait le bonheur du quatrième du classement. Les Cavs reviennent à deux défaites de leur adversaire du soir, qui pourrait connaître une sale période sans son meilleur joueur. Une mauvaise passe, Chicago en connaît une assurément. Lundi, en déplacement sur le parquet de Memphis, privé ce week-end par Dallas d'un douzième succès d'affilée, les Bulls ont subi leur quatrième défaite de suite malgré la belle prestation de DeMar DeRozan (24 points). Desmond Bane (25 points) et les Grizzlies sont repartis.- New Orleans Pelicans : 104-92New York Knicks -: 87-91- Philadelphia 76ers : 117-98- Brooklyn Nets : 114-107- Chicago Bulls : 119-106- Indiana Pacers : 139-133A venir...Atlanta Hawks - Milwaukee BucksOrlando Magic - Portland Trail BlazersMiami Heat - Toronto RaptorsDallas Mavericks - Oklahoma City ThunderSan Antonio Spurs - Phoenix SunsLos Angeles Lakers - Utah Jazz