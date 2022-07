NBA - Minnesota : Un nouveau coéquipier de Gobert déjà dithyrambique à son sujet

A désormais 30 ans, Rudy Gobert s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière. A Utah depuis 2013, le Français a en effet été transféré ces derniers jours à Minnesota, franchise qu'il rejoindra après l'Euro 2022. En attendant l'arrivée du pivot All Star, les Timberwolves rêvent à nouveau en grand et notamment de cette association entre le natif de Saint-Quentin et Karl-Anthony Towns, la star locale. Si la Summer League anime l'actualité récente de la NBA, D'Angelo Russell a fait le point sur la saison 2022-23 qui s'annonce forcément excitante pour les pensionnaires du Target Center. Par sa qualité de passe, le meneur espère bien pouvoir exploiter à fond ce que peut apporter "Gobzilla" sur un parquet. « Je suis impatient pour ce nouveau groupe, pour ce nouveau chapitre. Ce qu’on a, c’est très excitant et je suis impatient de vivre ce processus. Je ne l’ai jamais été autant pour une équipe », a notamment déclaré ce dernier.

« Gobert va tellement apporter »

« Sur le papier, je n’ai jamais évolué dans une telle formation, aussi forte. On sait ce que Karl-Anthony Towns apporte offensivement, on sait qu’il domine dans ce domaine. Rudy, c’est pareil, mais en défense. Ce seul équilibre fait des merveilles pour notre équipe. Gobert détruit tout. Il demande énormément d’attention car, à lui seul, il contrôle les matches défensivement. Il va tellement apporter. Si on me met un shooteur et un joueur qui va vers le cercle, alors je peux rendre la vie facile à ceux autour de moi, a également confié Russell, auprès de The Athletic. Au début, Rudy va probablement être un peu en décalage, mais une fois qu’il aura compris ce qu’on fait, qu’on aura du succès, tout va se mettre en place et tout va devenir naturel. » Entre lui pour mener le jeu, la pépite Anthony Edwards, "KAT" et Gobert, les Wolves auront les crocs et tenteront de sortir de leur tanière.