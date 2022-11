NBA - Minnesota : Protocole anti-coronavirus activé pour Gobert

Minnesota @Timberwolves Status Report in advance of tonight’s game vs. Houston:

OUT

Luka Garza - Two-Way Contract

Rudy Gobert - Health and Safety Protocols

Josh Minott - G League Assignment

Wendell Moore Jr. - G League Assignment



Gobert restera le premier

C’est quelque chose dont Rudy Gobert commence à avoir l’habitude. A quelques heures de la réception des Houston Rockets, les Minnesota Timberwolves ont annoncé que leur pivot international français a été écarté du groupe et ne prendra pas part à cette rencontre. Par l’intermédiaire d’un message publié sur le réseau social Twitter, la franchise basée à Minneapolis a confirmé que l’ancien joueur du Jazz est placé dans les « protocoles de santé et de sécurité ». Autrement dit, Rudy Gobert a été placé à l’isolement en raison d’une suspicion de contamination par le coronavirus. Une procédure codifiée depuis le début de la pandémie par la NBA et qui vise à limiter au maximum les risques de propagation du virus au sein de l’effectif des franchise. Une absence qui pourrait se prolonger pendant plusieurs jours pour le Tricolore.Ce placement à l’isolement pour cause de coronavirus doit sans doute rappeler de mauvais souvenirs pour Rudy Gobert. En effet, en mars 2020, le natif de Saint-Quentin a été le premier joueur NBA à être testé positif au coronavirus. Face au risque, la ligue nord-américaine de basketball n’avait pas hésité à déployer les grands moyens. Le championnat a été arrêté pendant de longs mois avant de reprendre dans une bulle sanitaire installée à Orlando, qui avait accueilli l’ensemble de la phase finale ayant mené au titre des Los Angeles Lakers. En janvier dernier, Rudy Gobert avait été une nouvelle fois contraint de s’isoler du reste de son équipe du Jazz. Alors qu’il émarge à 12,6 points et 13,6 rebonds de moyenne par match, l’international tricolore sera un absent de poids pour les Timberwolves, qui ont vu leur bilan passer en négatif en raison d’une série de trois défaites consécutives face aux Spurs, aux Suns et aux Bucks.