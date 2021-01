NBA - Minnesota : Le sort s'acharne sur Towns

Le sort s'acharne sur Karl-Anthony Towns. Le pivot de 25 ans a annoncé avoir été testé positif au coronavirus, ce qui a entraîné le report du match entre son équipe de Minnesota et Memphis. Mais si un test positif est malheureusement devenu une habitude parmi les joueurs NBA, cela prend une dimension différente pour la star des Wolves. En effet, le covid-19 a tué sa mère le 13 avril dernier à l'âge de 58 ans, mais aussi six membres de sa famille. Son père l'a également contracté mais s'en est sorti. Le message de Towns sur les réseaux sociaux était donc forcément différent de ceux écrits par les autres sportifs pour annoncer un test positif.



Towns : "Nous savons tous trop bien quelle peut être l'issue"



"Avant le match de ce soir, j'ai encore reçu un appel terrible m'annonçant que j'étais positif au covid-19. Je me suis immédiatement isolé et je vais respecter chaque protocole. Je prie chaque jour pour que ce cauchemar qu'est le virus disparaisse et je supplie tout le monde de continuer à le prendre sérieusement en prenant toutes les précautions nécessaires. Nous ne pouvons pas empêcher le développement de ce virus seuls, cela doit être un effort groupé de la part de tous. Cela me brise le cœur de voir que ma famille, et particulièrement mon père et ma sœur, continue de souffrir de l'anxiété qui vient avec ce diagnostic, car nous savons tous trop bien quelle peut être l'issue. A ma nièce et mes neveux, Jolani et Max, je vous promets que je ne vais pas finir dans une boîte à côté de votre grand-mère, et je vais battre cette maladie", a écrit Karl-Anthony Towns, sans préciser s'il souffrait de gros symptômes ou pas.

Même si cela n'est pas la priorité du moment, ce test positif de la star de l'équipe ne va pas arranger la situation des Timberwolves, qui sont déjà la pire franchise de la Conférence Ouest, avec trois victoires pour huit défaites. "KAT", blessé au poignet, n'a pu disputer que quatre matchs cette saison, pour une moyenne de 22 points, 12,5 rebonds et 4,3 passes.