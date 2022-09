NBA - Minnesota : Gobert séduit par sa nouvelle franchise

La saison 2022-2023 de NBA se rapproche. Et ce mardi était une journée dédiée traditionnellement aux médias. Rudy Gobert s'est ainsi exprimé. Le Français a eu l'occasion de longuement évoquer sa nouvelle franchise, à savoir les Timberwolves de Minnesota. D'ailleurs, à ce sujet, le pivot français de 2,16m, vice-champion olympique et d'Europe en titre, s'est même dit "très excité d'ouvrir un nouveau chapitre" dans sa carrière. L'ancien pensionnaire du Utah Jazz a également confié qu'il ne voyait "pas de limite dans ce que peut accomplir" cette toute nouvelle équipe dans cette prestigieuse Ligue de basket. Avant d'en dire bien plus, dans des propos rapportés par l'AFP : "Je suis enthousiasmé par cette nouvelle aventure, par l'équipe très talentueuse et par ce que nous pouvons faire. Le plus important pour moi est de continuer à grandir, d'être le meilleur leader possible et évidemment de gagner."

"Je sais que je peux rendre les autres meilleurs"

A Minnesota, il découvrira un nouveau système de jeu et formera alors un duo d'intérieurs avec la star Karl-Anthony Towns : "A Utah, on jouait très souvent avec quatre shooteurs autour de moi. Mais j'ai toujours aimé jouer avec un grand, car j'aime passer la balle. Je peux trouver des joueurs (extérieurs) aussi, poser des écrans... Je sais que je peux rendre les autres meilleurs. On a beaucoup parlé avec (l'entraîneur) Chris Finch, sur ce que je peux apporter. Je compte être le meilleur possible des deux côtés du terrain, il va savoir faire fonctionner tout ça. Que ce soit en attaque ou en défense, j'aime déjà la façon dont il veut m'utiliser." Le numéro 27, aujourd'hui âgé de 30 ans et triple meilleur défenseur de NBA (2018, 2019, 2021), a été transféré au début du mois de juillet dernier, dans le cadre d'un échange. Son ancienne formation a reçu cinq joueurs (Beverley depuis parti aux Lakers, Beasley, Vanderbilt, Bolmaro et Kessler), sans oublier également, pour les prochaines années, un total de quatre choix de premier tour de draft.