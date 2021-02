NBA – Minnesota : Beasley suspendu douze matchs

Beasley tourne à plus de 20 points de moyenne

Gros coup d’arrêt dans la belle saison de Malik Beasley ! L’arrière de Minnesota, âgé de 26 ans, a reçu une sanction sportive de la part de la NBA, après avoir reçu une sanction judiciaire. En septembre 2020, le joueur drafté en 19eme position par Denver en 2016 avait été arrêté par la police, car il avait menacé avec une arme un couple et leur enfant de 13 ans qui s’étaient garés devant chez lui. Les policiers avaient également retrouvé 850 grammes de marijuana à son domicile.Mais en attendant, la NBA a décidé de sanctionner sportivement le joueur : il a écopé de douze matchs de suspension, sans être payé. La sanction prendra effet dès ce samedi et le natif d’Atlanta va donc manquer un mois de compétition, et les rencontres contre Washington, Phoenix (trois fois), Charlotte, New Orleans, Portland (deux fois), les Lakers, Oklahoma City, Dallas et Houston.« Je vais profiter de cette période pour réfléchir à mes décisions. Je demande pardon à tous les fans qui m’ont supporté pendant ces temps difficiles et je promets que je reviendrai très bientôt, en étant une meilleure personne et un meilleur joueur ». Cette suspension est un coup dur pour les Timberwolves, derniers de la Conférence Ouest avec 7 victoires pour 26 défaites, car Malik Beasley réalisait une grande saison jusque-là.Des statistiques qu'il n'a encore jamais atteintes sur une saison entière. Le joueur, qui a signé un contrat de quatre ans pour 60 millions de dollars en novembre dernier, tentera de reprendre le fil de sa saison fin mars. Pendant ce temps, les Wolves, où il est arrivé il y a un an, poursuivront leur lutte à distance avec Detroit (9 victoires - 23 défaites) pour tenter de ne pas être la pire équipe de la Ligue...