NBA - Milwaukee : Un retour aux Bucks qui satisfait pleinement Axel Toupane

Toupane : « C’était comme si j’étais à Disneyland »



Toupane : « Tu ne peux jamais être sûr à 100% »

Axel Toupane va renouer avec la NBA. Après un premier passage en Amérique du Nord, à Denver, Milwaukee puis New Orleans, l’arrière ou ailier international français (25 sélections) a convaincu les Bucks de lui donner sa chance via un contrat « two-way » qui va lui permettre d’intégrer l’effectif de la franchise de Milwaukee pendant 45 jours. A l’issue de cette période, Axel Toupane pourra soit prolonger l’aventure pour une ou plusieurs saisons, soit être envoyé en G-League. Une solution qui avait permis à Timothé Luwawu-Cabarrot de convaincre les Brooklyn Nets de le faire signer à la fin de l’année 2019. Dans un entretien accordé à BasketUSA, l’ancien joueur du Zalgiris Kaunas, l’Olympiacos ou de Malaga a assuré que les Bucks sont « une franchise qui m’appréciait bien » et au sein de laquelle il s’était « bien senti » avec l’impression que « ça pouvait durer plus longtemps ». Assurant que « c’est super d’être de retour ici, dans une franchise qui joue les premiers rôles en NBA », Axel Toupane confie être « prêt pour une nouvelle aventure ».Quatre ans après avoir mis fin à son premier passage en NBA, le joueur de 28 ans arrive aux Bucks avec une toute autre expérience, se présentant comme « un joueur plus mature ». « Mon premier passage, je partais de tellement loin, c’était comme si j’étais à Disneyland, a expliqué Axel Toupane. Alors, je n’ai pas arrêté de travailler mais c’est clair qu’il me fallait du temps pour savoir comment les choses se passaient. Et là j’ai eu du temps pour bien le comprendre, j’ai une approche différente, plus adéquate. » Un retour en NBA qui intervient après un intermède de quelques mois dans le club qui l’a lancé au niveau professionnel, Strasbourg, marqué par une blessure. « Le passage à la SIG a été bénéfique pour moi. Alors certes, je me suis blessé mais le but pour moi était de retrouver un rythme de compétition car l’été dernier j’avais beaucoup travaillé. J’avais besoin de jouer, de voir où j’en étais, résume Axel Toupane. C’était un choix tactique qui aurait pu m’aider. Mais je me suis blessé et ça n’a pas tourné comme on voulait. Mais, je n’ai aucun regret par rapport à ça. »Mais ce qui a convaincu les Bucks de lui donner sa chance, c’est un retour remarqué en G-League avec les Santa Cruz Warriors, équipe affiliée à Golden State, qu’il a mené en demi-finales des play-offs en février dernier. S’il assure avoir douté, Axel Toupane n’a pas voulu céder face à ça et se battre pour prouver sa valeur. « La peur de perdre, d’être en échec, ce sont des choses qui t’aident. Après il ne faut pas que ça annihile tes capacités, assure l’international français. Douter, ne pas être sûr, sont des facteurs importants pour nous les sportifs. Je pense que même les plus grands ont des moments de doutes. Tu ne peux jamais être sûr à 100%. D’ailleurs, c’est ce qui t’aide à être plus fort, à te remettre en question et surtout à te forcer à en vouloir toujours plus. Ce sont des sentiments qui sont inévitables. Après la question est de savoir comment tu les gères. » Place maintenant à une nouvelle histoire avec Milwaukee pour le fils de l’ancien joueur et entraîneur Jean-Aimé Toupane, qui est « content » de voir son fils renouer avec la NBA et pour qui « le combat continue ».