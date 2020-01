NBA : Milwaukee s'est fait peur, Fournier refroidit Mahinmi

Fournier refroidit Mahinmi



Deux jours après avoir affolé les stats contre Miami (25 points),Limité cette fois à 2 points et 2 rebonds en 20 minutes de jeu, le pivot français des Wizards s'est montré incapable, au même titre que tous ses coéquipiers, de freiner l'élan du Magic, large vainqueur sur le parquet de Washington (122-101). Les Floridiens, qui ont bâti leur succès en seconde mi-temps, restaient pourtant sur quatre défaites de rang en déplacement avant de réagir, grâce notamment à 18 points et 4 rebonds de Fournier, auteur au passage de son premier dunk de la saison. Lors de cette partie qui marquait le retour de Bradley Beal dans le camp des Wizards (27 points, 20 en première mi-temps), Nikola Vucevic, auteur d'un nouveau double-double (20 points, 12 rebonds) et D.J.Augustin, meilleur marqueur du Magic, avec 25 points (9 passes), se sont eux aussi illustrés. Seule fausse note pour Orlando : la blessure au genou gauche de Jonathan Isaac, qui pourrait écarter le jeune ailier des parquets un petit moment.Stoppé par Philadelphie le jour de Noël après dix-huit victoires d'affilée,, chez elle face à cette équipe de Minnesota qui avait fait paradoxalement le déplacement sans ses stars, Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins en tête. Un contexte qui n'a pas empêché les visiteurs de menacer jusqu'au bout les Bucks. Gorgui Dieng, auteur de 15 points dans cette partie, a même eu dans les mains à quelques secondes de la fin un ballon qui aurait pu lui permettre d'offrir un exploit colossal à son équipe. Le pivot sénégalais, peu de temps après avoir manqué un lancer-franc crucial, a finalement raté sa tentative et Brook Lopez entériné définitivement le suspense en captant le rebond. Une fois de plus, Milwaukee peut surtout remercier Giannis Antetokounmpo. En signant son meilleur match de l'année (32 points, 17 rebonds, 4 passes, 2 contres), le Greg, auteur de son trentième double-double de la saison, a encore une fois joué les sauveurs face à ces Wolves à deux doigts de frapper un grand coup avec leur équipe C.Il fût un temps où les Knicks ne mettaient pas un pied devant l'autre tandis que les Blazers, eux, tournaient fort. Depuis, la dynamique des deux équipes s'est inversée. Et mercredi,(117-93). Ovationné pour son retour au Madison Square Garden, Carmelo Anthony (26 points, 7 rebonds) a pourtant tout fait pour remettre les siens sur de bons rails. Très en vue face à son ancienne équipe (11 sur 17 aux tirs, 3 sur 5 à trois points), « Melo », contrairement à Damian Lillard notamment (seulement 11 points à 5 sur 20), s'est démené mais sans parvenir à freiner les Knicks etTrès bon dans le jeu collectif en premier lieu mercredi (10 passes), l'ancien Strasbourgeois, auteur de 9 points (3 sur 5 aux tirs), a conclu la rencontre sur un dunk ravageur qui a fait vibrer le MSG. Comme son équipe, le « French Prince » est peut-être sur la bonne voie.Au même titre que Milwaukee, les Lakers ont débuté l'année sur une victoire. Mais si les Bucks ont souffert pour se défaire des Wolves,Avec un premier quart-temps qui a mis d'entrée KO les Suns (43-17, record de points cette saison sur une période pour les joueurs de Los Angeles) et une avance qui a atteint les 36 points au plus fort de la soirée, les leaders intouchables de la Conférence Ouest ont même pu s'offrir rapidement le luxe de gérer tranquillement face aux Suns en dépit de la très belle prestation une fois de plus de Devin Booker (32 points). A force de laisser venir, les Lakers auraient même pu se faire surprendre en fin de match, lorsque Elie Okobo (5 points, 2 passes) et les Suns sont revenus sous la barre des dix points d'écart.(26 points, 11 rebonds), a évité une mauvaise surprise dans le money time face à cette équipe de Phoenix qui n'a rien lâché en dépit de son naufrage de la première mi-temps. Comme un symbole, le « King », après avoir presque tout raté dans le quart-temps (1 sur 16, 11 sur 21 au total), s'est chargé de ramener ses adversaires à la réalité au moment où il le fallait sur deux actions d'éclat. Il le fallait pour que les Lakers puissent enchaîner une troisième victoire de suite.Washington Wizards -: 101-122>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 20 minutes, 2 points (1 sur 2 aux tirs), 2 rebonds, 2 contres, 2 ballons perdus, 2 fautes>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 38 minutes, 18 points (7 sur 16 aux tirs, dont 2 sur 6 à trois points), 4 rebonds, 2 interceptions, 1 contre, 4 ballons perdus, 4 fautes- Portland Trail Blazers : 117-93>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 23 minutes, 9 points (3 sur 5 aux tirs, dont 1 sur 3 aux tirs), 3 rebonds, 10 passes, 1 interception, 2 contres, 4 fautes- Minnesota Timberwolves : 106-104- Phoenix Suns : 117-107>>> Elie Okobo (PHO) : 11 minutes, 5 points (2 sur 3 aux tirs, dont 1 sur 1 à trois points), 2 passes, 1 ballon perdu, 1 faute