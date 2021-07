NBA : Milwaukee-Phoenix, finale surprise

Look back at the 10 most thrilling games from the @Suns this season! #ThatsGame



Sacrée finale ! Sacré à l’Est (4-2) après avoir raflé le match 6 à Atlanta (118-107), Milwaukee disputera la finale NBA, quarante-sept ans après son unique titre de 1971.Il faudra pour cela qu’il passe sur les Suns de Phoenix qui rêvent eux d’un tout premier couronnement après s’être défait des Clippers de Los Angeles (4-2).Milwaukee-Phoenix, une affiche sacrément inédite à ce niveau.Et, pour la troisième saison d’affilée, la NBA offre une affiche inédite en finale après Golden State-Toronto en 2019 et Los Angeles Lakers-Miami en 2020. A noter également que ces finales NBA déboucheront forcément sur des champions novices. Les deux effectifs ne possèdent en effet aucun joueur ayant connu le bonheur passé de rafler la mise tandis qu’un seul élément a déjà disputé le titre. Il s’agit de Jae Craowder, finaliste l’année passée avec le Miami Heat.Il y aura du très beau monde sur les parquets entre les formations toutes deux fondées en 1968, à commencer par mardi soir lors da la première rencontre à Phoenix.Le All-Star des Bucks fera face à Chris Paul qui jouera une finale après seize ans à écumer les parquets.Dans ce dessein, il pourra compter sur l’appui de Devin Booker et DeAndre Ayton, admirables face aux Clippers.Inédite, cette finale offre un vent de fraîcheur à la NBA et s’avère très excitante pour les fans de basket. Les Suns brigueront un premier titre à l’occasion de leur première finale depuis 1993. Charles Barkley officiait alors… La ville située au cœur du désert de l’Arizona est en folie après avoir eu une équipe de cancres il y a deux ans.Reste maintenant le gros suspense lié à l’état d’Antetokounmpo. Peut-être la clé principale de ces finales 2021…