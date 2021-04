NBA - Milwaukee : Les Bucks prolongent le contrat de Jrue Holiday

Jrue Holiday ne compte pas quitter les Milwaukee Bucks. Avec des statistiques de premier plan depuis le début de la saison (17 points, 5,4 passes, 4,6 rebonds en moyenne par match), le meneur de la franchise basée à Minneapolis a officiellement signé ce dimanche un nouveau contrat et vient conclure une période charnière pour les Bucks. En effet, la prolongation de Jrue Holiday fait suite à celles de Giannis Antetokounmpo pour cinq saisons en décembre dernier et de Khris Middleton pour cinq saisons confirmée en juillet 2019. « Je suis un Buck à vie. Sachez que je suis fier d’être un membre de la Bucks Nation, a confié le meneur dans une vidéo publiée par le compte officiel Twitter de son équipe. C’est l’heure de faire des grands choses les gars. Je suis impatient. » Une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Bucks.

Holiday s’inscrit dans la durée

Selon son agent Jason Glushon, le nouveau contrat de Jrue Holiday porte sur les quatre prochaines saisons, dont une option pour 2024-2025, avec une valorisation totale estimée à 160 millions de dollars (136,2 millions d’euros). Jon Horst, directeur général des Milwaukee Bucks, n’a pas tari d’éloges concernant son meneur, qui continuera de porter les couleurs de la franchise basée à Minneapolis pour plusieurs saisons. « Jrue Holiday est un des meilleurs meneurs de la NBA et nous sommes ravis d’être parvenus à cet accord pour prolonger son contrat, a confié ce dernier dans des propos recueillis par ESPN. L’ajouter à notre effectif nous a rendus meilleurs des deux côtés du terrain. C’est un défenseur de haut niveau et un joueur offensif de poids qui a la capacité de marquer, de tirer et de faciliter le jeu de son équipe. » Avec un effectif solide et inscrit sur le long terme, les Milwaukee Bucks comptent peser dans la course au titre NBA, eux qui courent après un deuxième sacre depuis celui acquis en 1971, trois ans après la fondation de la franchise.