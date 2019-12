NBA : Milwaukee enchaîne malgré un Jackson Jr record, les Lakers font chuter Miami

Plus d'infos à venir



NBA - SAISON REGULIERE

Vendredi 13 Decembre 2019

Orlando Magic - Houston Rockets : 107-130

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 25 minutes, 27 points (10 sur 18 aux tirs, dont 6 sur 11 à trois points), 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 ballon perdu, 3 fautes



Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans : 116-109

Miami Heat - Los Angeles Lakers : 110-113

Atlanta Hawks - Indiana Pacers : 100-110

Chicago Bulls - Charlotte Hornets : 73-83

>>> Nicolas Batum (CHA), blessé, n'a pas joué



Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks : 114-127

Utah Jazz - Golden State Warriors : 114-106

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 15 points (6 sur 9 aux tirs), 15 rebonds, 2 passes, 2 contres, 3 fautes



Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers : 117-124

Sacramento Kings - New York Knicks : 101-103