NBA - Milwaukee : Budenholzer prolonge jusqu’en 2025

Budenholzer passé par les Spurs et les Hawks

Il aurait sûrement été limogé si Milwaukee s’était incliné en finales NBA contre Phoenix (qui menait 2-0), mais il est parvenu à conduire les Bucks à leur premier titre de champion depuis 50 ans, et se voit donc récompensé d’une prolongation de contrat. Mike Budenholzer, dont le bail courait jusqu’en 2022, en a signé un nouveau ce mardi, pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025. « L'appréciation que j'ai de faire partie de l'organisation des Bucks est difficile à exprimer. Les joueurs font le succès sur et en dehors du terrain. Nous avons les meilleurs joueurs et je leur en suis reconnaissant.Continuons de nous améliorer et de constituer de grandes équipes et de faire un excellent travail sur et en dehors du terrain », a réagi le coach de 52 ans.« Bud est un excellent entraîneur et un partenaire fantastique avec qui travailler tous les jours alors que nous construisons une équipe qui concourt constamment pour le titre.», a déclaré de son côté Jon Horst, manager général de la franchise sacrée championne NBA 2021. Mike Budenholzer est arrivé en 2018 chez les Bucks, en provenance d’Atlanta où il avait passé cinq ans. Il avait auparavant été formé à bonne école, puisqu’il avait été l’assistant de Gregg Popovich à San Antonio entre 1996 et 2013, période qui a vu la franchise texane glaner quatre titres. Avec Milwaukee, il a remporté 172 matchs de saison régulière (65 défaites) et 31 de play-offs (17 défaites).