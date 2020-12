Les dirigeants des Bucks avaient donc raison d'être confiants : ils ont bel et bien réussi à conserver Giannis Antetokounmpo à Milwaukee, ce qui semblait loin d'être évident au premier abord. Grâce au plus gros contrat de l'histoire de la NBA, le Grec a prolongé pour cinq ans et semble donc avoir été convaincu, non seulement financièrement, mais aussi (et surtout ?) sportivement. Car si le "Greek Freak" reste aux Bucks, c'est au minimum pour atteindre les Finales, ce qui n'a pas encore été réussi. Mais surtout, bien sûr, pour être champion.



En point d'orgue, le remplacement d'un Eric Bledsoe décevant par Jrue Holiday a ainsi pesé d'un poids décisif. "La bulle a été un flop pour les Bucks, résume Jacques Monclar. Il va falloir une saison pleine de succès. Une finale de conférence ne serait pas suffisante. Le staff a été maintenu, il faut des résultats. Jrue Holiday est un très bon joueur, complet, mais il me rappelle étrangement Malcolm Brogdon, qu'ils ont laissé partir la saison précédente. C'est un meneur sans en être totalement un, un physique qui peut jouer à deux postes. Il sera un bon complément à Giannis Antetokounmpo, il sera très utile. Enfin D.J. Augustin est stable et peut faire des choses en sortie de banc."

Notre consultant estime aussi qu'il y aura "une grosse pression sur Khris Middleton" : "Son statut de All-Star ne peut pas lui permettre d'avoir ces périodes où il passe trop au travers." Donte DiVincenzo fera aussi partie des jeunes attendus, déterminant pour symboliser un jeu plus abouti chez les Bucks, qui ne se contenterait plus des seules transitions. Et puis, bien sûr, le boss lui-même : "Giannis Antetokounmpo doit ajouter un shoot à son arsenal. Sinon, ils retomberont dans les mêmes pièges tactiques que dans la bulle. Nul doute qu'ils auront su en tirer les conséquences." Sur ce point, c'est donc au double MVP en titre de faire sa part.



LeBron James, qui a pu un temps l'espérer en sa compagnie aux Lakers, félicite les Bucks (sur le site de sa franchise) : "Je ne sais pas si je peux m'identifier à lui, non c'est totalement différent. Ils en ont fait suffisamment pour réussir à le garder, en construisant quelque chose de super pour lui. C'est génial pour lui d'être ainsi engagé, c'est ça l'important." Ce sera déjà la huitième saison de Giannis Antetokounmpo chez les Bucks, devenus une équipe majeure grâce à leur phénomène. Ce qui emplit de bonheur jusqu'à Aaron Rodgers, le quarterback star de l'équipe de NFL voisine des Green Bay Packers (pour le Pat McAfee Show) : "C'est énorme, on est presque en extase, ça continue pour cinq ans. On le garde et il n'a que 26 ans !" Roulez jeunesse.

