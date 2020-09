Après avoir remporté le trophée du défenseur de l’année,

Giannis

Antetokounmpo

devrait aussi s’adjuger

celui de meilleur joueur de la saison (MVP) pour la deuxième année consécutive.

Mais ses Bucks, qui ont terminé avec le meilleur bilan de la saison régulière, pourraient être éliminés dès le deuxième tour des play-offs. Face à une équipe du

Heat

qui ne leur réussit guère,

, et se retrouvent désormais menés 0-2 dans cette demi-finale de la conférence Est

.

Une courte défaite à la dernière seconde sur deux lancers-francs de Jimmy Butler, qui était jusqu’alors totalement passé à travers de son match (13 points et 6 passes au final

)

, suite à une (très) légère faute d

u "Greek Freak"

. Mais les Bucks ne pourront pas se plaindre de l’arbitrage, puisqu’ils avaient eux aussi bénéficié d’un coup de sifflet très

généreux

en faveur de

Khris

Middleton

quelques secondes auparavant

, alors que Goran

Dragic

défendait sur lui derrière la ligne des 3 points.

Giannis might be a Pippen.... there I said it! He needs his Jordan. pic.twitter.com/L89DG9JjHD