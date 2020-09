NBA : Milwaukee au bord du gouffre

Jamais une équipe n'a remonté un déficit de 3-0 dans l'histoire des Playoffs (sur 139 précédents !). Une fois cela dit, on peut mesurer avec une meilleure hauteur de vue l'effrayante tâche qui se présente aux Bucks : remporter quatre matchs de rang contre Miami. Leader incontesté de l'Est lors de la saison régulière, Milwaukee est au bord d'une immense précipice et un revers ce soir pourrait frapper un grand coup sur l'organisation du Wisconsin.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏀 #NBA

⚡ Enorme sensation : le Heat n'est plus qu'à une victoire de la finale !

🔥 Un succès 115-100 contre les Bucks, et un avantage 3-0 dans la série !

👉 30 points pour Jimmy Butler !https://t.co/Y7CkbYsafu — NBAextra (@NBAextra) September 5, 2020

Mike Budenholzer dans la tourmente

Coach Bud a du souci à se faire. Premier visé par les critiques, l'entraîneur des Bucks est pour le moment dépassé par la tactique d'Erik Spoelstra. Elu deux fois Coach of the Year (2015, 2019), l'ex-boss des Hawks est sur le point de prendre la sortie dès les demi-finales de Conférence. Un petit affront pour celui qui vise à minima les Finales NBA au vu du parcours de son équipe depuis deux ans. Sauf que son incapacité à s'ajuster face à la défense de Miami pose questions. Encore une fois, Bud ne semble pas en mesure de changer le fil de la série, comme face à Toronto l'an passé où les Daims, qui menaient 2-0, avait pris la porte après quatre revers de suite en Finales de Conférence.

Giannis Antetokounmpo, MVP en détresse

Pris en tenaille par la défense floridienne, Giannis Antetokounmpo fait face aux mêmes problèmes que la saison dernière contre les Raptors. Comme les Canadiens, Miami a plusieurs armes pour défendre efficacement sur le Grec (Jae Crowder, Bam Adebayo, Jimmy Butler) et l'éloigner du cercle, sa zone de prédilection. Enfermé dans un jeu stéréotypé, le Défenseur de l'Année vit et survit grâce au jeu de transition. Un aspect que gêne au maximum le Heat plus par son repli défensif que par son implication aux rebonds offensifs. Pour ne rien arranger, Antetokounmpo est incertain pour la rencontre de ce soir après une alerte à la cheville lors du game 3.

Un effectif pas au niveau de son ambition

Hormis Khris Middleon (23 points de moyenne sur les trois premières parties) et Brook Lopez (20 pts), le reste du groupe ne répond pas à l'appel dans cette série. Blessé pour le premier match, Eric Bledsoe n'est pour le moment pas d'un grand soutien. Sur le banc, à l'exception de George Hill qui surnage, le reste de l'effectif (Donte DiVincenzo, Marvin Williams, Pat Connaughton) ne tient pas la comparaison avec celui de Miami et notamment Tyler Herro, le trublion de cette série. Il faudra une réaction de leur part aussi ce soir. L'avenir proche de Giannis Antetokounmpo, en fin de contrat en 2021 avec les Bucks, en dépend sûrement.